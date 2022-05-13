На этой неделе «Кур’ер» писал о двух замечательных случчанках. Одна из них ребёнком пережила ужасы фашистской оккупации и чудом выжила. Другая в свободное время занимается рукоделием и вяжет мягкие игрушки.

Зинаида Стажинская

Люди недели: пережила ужасы войны, вяжет мягкие игрушки
Фото: Глеб Рулёв

Зинаида Стажинская — пожилая случчанка, которая была ребёнком во время Великой Отечественной войны. «Кур’ер» рассказывал о её судьбе в материале «В 7 лет я понимала, что такое жизнь и смерть». Она несколько раз спасалась от сожжения заживо и охоты, которую на них устраивали оккупанты. Накануне Дня Победы пенсионерку поздравил от редакции «Кур’ера» белорусский актёр Александр Бранкевич.

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Татьяна Еденюк

Люди недели: пережила ужасы войны, вяжет мягкие игрушки
Фото: Светлана Правдинская

Татьяна Еденюк живёт в деревне Заполье под Слуцком. Работает поваром в местном хозяйстве. А ещё она шьёт, вяжет, рисует, делает предметы домашнего декора в разных техниках. Одно из её последних увлечений — вязаные игрушки: зверюшки и куклы. Фотографии своих работ Татьяна выставляет в Facebook. На одну игрушку уходит рабочий день. А на следующий день мастерица делает ей одежду и обувь.