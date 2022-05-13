«БелТА» сообщает, что новым председателем Слуцкого райисполкома назначен Владимир Гога, прежде — начальник финансового управления Слуцкого райисполкома.

Ранее район возглавлял Андрей Янчевский. О его новом месте работы пока не сообщается. Янчевский дольше всех в Минской области проработал на должности председателя райисполкома: 8 лет и 3 месяца. В апрельском интервью для газеты «Кур’ер» он не подтверждал, но и не опровергал информацию «Кур’ера» о том, что его могут перевести на другую должность.

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Владимир Гога — уроженец деревни Исерно Слуцкого района. Окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «финансы и кредит». С 2000 по 2005 год работал экономистом финансового отдела Минского райисполкома. С 2005 по 2013 год — ведущим экономистом, главным экономистом, консультантом управления методологии бюджетного процесса главного управления бюджетной политики Министерства финансов Беларуси.

С августа 2013 года и до 13 мая 2022 года возглавлял финансовый отдел Слуцкого райисполкома.