В Слуцке откроют KFC и KFC-авто — в ТЦ «Маяк». Узнали, когда ресторан начнёт работу

По информации «Кур’ера», ресторан быстрого питания KFC откроется в Слуцке на первом этаже ТЦ «Маяк». Планируется, что открытие будет уже в июле.

Сейчас на месте, где на первом этаже были торговые павильоны, всё закрыто и идут ремонтные работы. В новый ресторан активно набирают сотрудников.

На 1-м этаже «Маяка» временно приостановили работу торговый объект «След» и ЗАО МТБанк. Остальные магазины работают в прежнем режиме.

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Изначально в Слуцке было два места, которые рассматривали для оборудования ресторана.

Первое: бывшее помещение PizzaSmile, однако оно было на втором этаже и слабо подходило для концепции KFC.

Второе: бывшее здание «Фиалки». Оно было почти идеально: хорошее место в центре, многолюдное и проходимое. Но таи было неудобно оборудовать KFC-авто.

О том, что KFC будет в Слуцке, «Кур’ер» сообщил в апреле 2021 года – сначала в своём телеграм-канале «Слуцкая телега», а затем на сайте.

Осенью прошлого года KFC уже начинало искать сотрудников. (После 5 сентября PizzaSmile в Слуцке закрывается, а KFC уже ищет работников).

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