Газета «Кур’ер» приглашает слуцкие пары прислать фото, где вы в начале отношений (например, на свадьбе) и сейчас, спустя пару лет. Снимки будут опубликованы на нашем сайте kurjer.info и в наших соцсетях.

Этот фотопроект посвящён 15 мая — Международному дню семьи.

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Что надо сделать:

Прислать фото на почту vika@kurjer.info с пометкой «День семьи» или прийти в редакцию и бесплатно отсканировать их. Так у вас есть возможность сохранить ваше бумажное фото в электронной версии.

Сделать это до 17 мая.

С ваших фотографий мы планируем организовать фотовыставку, после которой вы сможете забрать бумажный вариант снимка, если он был в электронном варианте.

Если у вас есть вопросы – звоните, пишите: (8 033) 318 99 30 (Виктория).