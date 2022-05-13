Почти два месяца назад, 14 марта, на «Чёртовом мосту», как его называют в народе, произошёл провал. Случчанка Марина Александровна позвонила в редакцию и обратила внимание, что два месяца, как длится ремонт моста, а люди продолжают по нему ходить, преодолевая препятствия.

«Два месяца назад я была свидетелем, как этот мостик обрушился. И вот всё это время его ремонтируют. Там поставлены ограничители, но люди всё-равно ходят, ведь это ближайший путь из густонаселённого микрорайона в парк, детскую поликлинику, на базар. Сюда идут те, кто живут на улице Строителей, на Богдановича, на 8 марта, в переулках.

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Я поразилась, как бабушка лет 70-ти по этим досочкам через яму преодолевала этот мост. Это просто экстрим! Квест! Мне кажется, что если люди постоянно переходят в этом месте, могли бы сделать временную понтонную переправу, — сказала Марина Александровна. — Просто поражаюсь, как такими темпами делать этот мостик. Два месяца! В Китае огромные мосты за это время делают, чем мы хуже? А где людям ходить? Обходить за километр?».

Посмотрели, что происходит

«Кур’ер» побывал на мосту и посмотрел, что там происходит. Люди действительно идут постоянно, друг за другом, хотя знак указывает, что проход закрыт. Рабочие, которые ремонтируют провал, говорят, что прохожие ругаются и высказывают всё им, хотя они только исполнители. Поток людей мешает работать. «Не делаешь — плохо, делаешь — тоже плохо», — сказал один из них. По словам рабочих, заделывать провал закончат уже завтра, но потом ещё будут красить.

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