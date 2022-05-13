Почти два месяца назад, 14 марта, на «Чёртовом мосту», как его называют в народе, произошёл провал. Случчанка Марина Александровна позвонила в редакцию и обратила внимание, что два месяца, как длится ремонт моста, а люди продолжают по нему ходить, преодолевая препятствия.

«Это просто экстрим! Квест!». Случчанка рассказала, как жители города ходят по мосту, который два месяца ремонтируют«Два месяца назад я была свидетелем, как этот мостик обрушился. И вот всё это время его ремонтируют. Там поставлены ограничители, но люди всё-равно ходят, ведь это ближайший путь из густонаселённого микрорайона в парк, детскую поликлинику, на базар. Сюда идут те, кто живут на улице Строителей, на Богдановича, на 8 марта, в переулках.

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«Это просто экстрим! Квест!». Случчанка рассказала, как жители города ходят по мосту, который два месяца ремонтируют
Фото: Глеб Рулёв

Я поразилась, как бабушка  лет 70-ти по этим досочкам через яму преодолевала этот мост. Это просто экстрим! Квест! Мне кажется, что если люди постоянно переходят в этом месте, могли бы сделать временную понтонную переправу, — сказала Марина Александровна. — Просто поражаюсь, как такими темпами делать этот мостик. Два месяца! В Китае огромные мосты за это время делают, чем мы хуже? А где людям ходить? Обходить за километр?».

«Это просто экстрим! Квест!». Случчанка рассказала, как жители города ходят по мосту, который два месяца ремонтируют

Посмотрели, что происходит

«Кур’ер» побывал на мосту и посмотрел, что там происходит. Люди действительно идут постоянно, друг за другом, хотя знак указывает, что проход закрыт. Рабочие, которые ремонтируют провал, говорят, что прохожие ругаются и высказывают всё им, хотя они только исполнители. Поток людей мешает работать. «Не делаешь — плохо, делаешь — тоже плохо», — сказал один из них. По словам рабочих, заделывать провал закончат уже завтра, но потом ещё будут красить.

«Это просто экстрим! Квест!». Случчанка рассказала, как жители города ходят по мосту, который два месяца ремонтируют

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