В 12-м городке Слуцка упавшее дерево проломило забор. Фотофакт

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В 12-м городке Слуцка упавшее дерево проломило забор. Фотофакт
Фото: Ольга Паздерина

В четверг, 12 мая, в 12-м городке дерево упало на забор частного дома. Сегодня коммунальные службы убирают последствия стихии.