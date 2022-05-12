«В каждой пачке — недовес». В Слуцком и соседних районах Госстандарт проверил вес фасованной продукции

Ошеломляющие результаты показала проверка фасованных продуктов. Все 100% продукции, проверенной на соответствие реального веса заявленному на упаковке, оказались с недовесом. С итогами надзорных мероприятий «Кур’ер» познакомили сотрудники слуцкого отдела инспекции Госстандарта по Минской области и г.Минску.

На предприятиях Слуцкого, Солигорского, Любанского, Несвижского районов было отобрано 23 образца фасованной продукции. Это кондитерские изделия, шоколад, приправы, лавровый лист, глазированные сырки, жевательная резинка, сушёная рыба. В каждой единице расфасованной продукции было установлено недовложение продукта.

Действительное количество товара в упаковке оказывалось меньше, чем указано на упаковке от 2% до 40%. Например, в упаковке лаврового листа вместо заявленных 10 грамм оказалось только 6 грамм. А в плитке шоколада известной украинской марки вместо 90 грамм было только 85.

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«Если судить по одной упаковке, то это может показаться незначительным, но в масштабах партии товара — это существенно. В любом случае — налицо обман потребителя», — пояснил сотрудник Госстандарта.

Отделом г. Слуцка инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску выданы запреты на реализацию данной партии продукции на сумму 2 213,73 рубля.

Надзорные мероприятия на предприятиях с целью предупреждения нарушений по фасованным товарам продолжатся.