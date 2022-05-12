Житель Слуцка припарковал свою иномарку, оставив в салоне и ключи от машины, и документы. Этим, по версии следствия, и воспользовался 29-летний житель Слуцкого района, который, кстати, ранее был неоднократно судим за совершение краж и угона.

Более того, подозреваемый в угоне 12 марта вернулся из мест лишения свободы. Об этом пишет «Слуцкий край» со ссылкой на ОИОС УВД.

На машине угонщик поехал в сторону своего дома, но не доехал – закончилось топливо. Он оставил иномарку, на следующий день вернулся к ней, заправил и отогнал.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий угнанный автомобиль нашли в гаражном кооперативе на окраине Слуцка. Возбуждено уголовное дело.

«Не проявляйте беспечность в вопросах сохранности принадлежащего вам имущества», — предупреждает ОИОС УВД.