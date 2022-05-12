Случчанин год наблюдал за огромным белым тополем за окном. Что из этого получилось

На протяжении года я наблюдал за деревом, которое растёт во дворе на улице Мельничной, дом № 4, напротив наших окон, и фотографировал. Я измерял его, смотрел, насколько он изменился, какие птицы прилетали посидеть на ветвях.

Это огромный тополь белый. Появился, по всей видимости, самосевом около 45 лет назад. За эти годы дерево не обрезали, поэтому его можно видеть в первозданном виде. Первый снимок был сделан 12 мая 2021 года, последний — 11 мая текущего.

Четыре метра в обхвате

Тополь белый имеет и другие любопытные названия – серебристый, белолистка, снежно-белый. Высота дерева в прошлом году до начала вегетации была ровно 28 метров. За год дерево вытянулось почти до 29 метров.

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Замеры делал с помощью лесотаксационного прибора высотомера. Чтобы узнать диаметр ствола дерева, сначала измерил его окружность обыкновенной рулеткой на высоте груди. Именно на таком расстоянии от земли проводят замеры ствола лесоведы и лесоводы. Показатель впечатлил – ровно 4 метра. Это больше, чем два моих обхвата! За год ствол стал толще почти на 10 см. Через простейшую формулу определил диаметр тополя – 130 см. Вот такие «баобабы» растут в нашем городе!

Зачем это делал

Внешние изменения тополя следовали за временами года. Я получил эстетическую и творческую подпитку для души и ума. Причудливые перемены природных красок, сезонных изменений. Эти нюансы создавали настроение и надежду в весеннее продолжение жизни.

Какие птицы побывали на дереве

Наибольшее разнообразие в жизнь этого гиганта приносили пернатые, которые посещали крону дерева. По весне первым здесь запевал скворец, потом чёрный дрозд. Издавал воркующие звуки вяхирь, заливалась иволга, душевно пели малиновка, горихвостка, зеленушка. В разгар лета дерево почти «молчало», а осенью и зимой изредка прилетали дрозды рябинники. На протяжении всех сезонов на тополь могла с шумом и криками прилететь орава ворон и галок, реже появлялись грачи.

Что дало подобное наблюдение за данным тополем? В первую очередь это касается фенологических данных, полученных за год. Они были переданы в базы данных «Летопись природы».

Да и любопытно было видеть, как меняется окружающий мир вокруг. Если верить дендрологам, то тополь серебристый растёт до 300 лет. Значит, наш тополь может стать свидетелем 23 века.

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