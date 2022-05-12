С 6 мая в Беларуси запрещена продажа некоторых стиральных средств, в том числе известных фирм

С 6 мая в Беларуси Госстандарт запретил продажу некоторых стиральных средств, в том числе известных. Какие попали в список запрещённых и почему, «Кур’еру» рассказали в отделе Госнадзора г. Слуцка инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску.

Обычно над безопасностью стиральных моющих средств потребители не задумываются. Они закономерно полагают, что то, что разрешено к продаже, не может быть опасным. Но у стиральных порошков и гелей есть разные характеристики. Одни из основных — это моющая и пенообразующая способность, то есть способность отстирывать загрязнения.

Почему пена не должна быть высокой

Пенообразующая способность моющих средств характеризуется высотой столба пены и ее устойчивостью через определённый промежуток времени.

Реклама

Избыточное количество пены в стиральной машине ухудшает качество стирки. Когда вращается барабан, то происходит приподнимание и опускание белья. При большом количестве пены, белье удерживается на поверхности и не может погрузиться снова в воду. И поэтому отстирывается хуже.

Кроме того, средства с обильным пенообразованием нельзя использовать в автоматических стиральных машинах. В таких машинах можно «стирать» только специально разработанными средствами с пеногасителями в составе.

Что выяснилось при проверке

В этом году по результатам испытаний, проведенных инспекцией Госстандарта, установлено превышение показателя «пенообразующая способность» в ряде моющих средств известных торговых марок.

Изготовители в маркировке умышленно указали недостоверную информацию. Было написано, что назначение продукции — «для стирки изделий в стиральных машинах всех типов». А вместе с тем, они не могут применяться для автоматических стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Это вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности при применении в автоматических машинах с фронтальной загрузкой.

Запрещена продажа:

Средство моющее жидкое – гель для стирки детского белья «Ушастый нянь»

Показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил – 200±6 мм.

2. Средство для стирки жидкое — гель «ЗАВОД БРАТЬЕВЪ КРЕСТОВНИКОВЫХЪ. ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА. ДЕТСТВО. COLOR». Показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил – 235±6 мм.

3. Средство для стирки жидкое — гель «SОRTI ПЯТНА НЕТ». Показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил 236±6 мм.

С 6 мая этой даты ввоз и обращение данной продукции на территории Беларуси запрещён.

Подробно ознакомиться с информацией о продукции, попавшей в реестр

опасной, о ее производителях, принятых мерах можно на портале Госстандарта для потребителей https://качество.бел в разделе https://danger.gskp.by/.