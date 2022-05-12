В Германии 870 народных универ­ситетов — центров дополнительного образования. Особенно популярны в них курсы иностранных языков. Теперь среди них и украинский язык.



Народный университет Кёльна, исходя из опыта волны эмиграции из Сирии в Германию в 2015 году, когда беженцам предлагались курсы немецкого, а немцам — арабского языка, нынешней весной не медлил и в срочном порядке организовал для бежен­цев из Украины курсы по изучению немецкого, а для жителей города и его окрестностей — украинского языка.

По словам Сабахат Экер, организатора и руководителя курсов украинского языка для немцев и немецкого — для украинцев, до начала военных действий в Украине потребности в изучении украин­ского языка не было.

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«Сегодня в связи с притоком беженцев из Украины интерес к украинскому языку со стороны жителей Кёльна резко возрос. Сейчас украинский язык преподаётся на трёх курсах, а с 30 апреля заня­тия проходят и по выход­ным дням», — подчёркивает Сабахат Экер.

Из-за большого спроса планируется расширить предложение.

Кто и зачем изучает украинский язык

«Такой большой интерес к изучению этого языка нас удивил. Удалось сразу набрать необходимое количество слушателей», — уточняет куратор.

Преподают украин­ский носители языка. По словам Сабахат Экер, украинский язык изучают те, кто помогает беженцам в Кёльне: волонтёры, педагоги, социальные работники, семьи, которые приняли или планируют принять у себя беженцев из Украины, а также сотрудники немецких благотво­рительных организаций и фондов.

Жителям Кёльна хочется привет­ствовать украинцев на их род­ном языке, понимать и отвечать на элемен­тарные вопросы, демонстри­руя тем самым своё уважение к людям, вынужденным бежать от войны.

Сабахат Экер уверена, что интерес к изучению украинского языка будет расти.

Знания украинского языка помогут лучше понять беженцев

У каждого слушателя курса украинского языка свои мотивы и планы, но всех их объединяет стремление помочь украинским женщинам и их детям лучше интегрироваться в немецкое общество.

Пенсионерка Эрика Вайланд уже пять лет на добровольной основе опекает желающих самостоятельно изучать немецкий язык. Три раза в неделю она работает в языковом форуме при библиотеке Народного университета Кёльна.

«Полагаю, что укра­ин­ским женщи­нам было бы приятно слышать, как я здороваюсь или прощаюсь с ними на их родном языке. Надеюсь овладеть основами разговорной речи, чтобы вести с ними простые беседы, лучше их понимать и показать им своё уважение. То, что им пришлось бежать от войны, — большая трагедия, им очень необходима моральная поддержка и человеческое тепло вдалеке от родины. Я очень надеюсь, что этот курс даст мне больше представления о языке, культуре и менталитете украинцев», — говорит Эрика Вайланд.

Габриэле Буске полгода назад вышла на пенсию, она всю жизнь проработала учителем английского, французского и испан­ского языков в одной из кёльнских гимназий.

«Сейчас, когда у меня появилось больше свободного времени, я хотела заняться изучением нового языка — не романского или германского, а славянского. Выбор пал на язык Пушкина и Достоевского, однако, когда в феврале Россия развязала войну против Украины, я потеряла всяческое желание изучать русский язык», — признаётся Габриэле Буске.

В своём районе она встречает всё больше украинских беженцев; её друзья приняли у себя украинскую семью с детьми; сама она планирует начать работу в благотворительном обществе, которое бесплатно раздаёт продукты питания беженцам.

«Здесь мне бы очень помогли знания украинского языка. Мне важно показать им, что я начала изучать их язык, интересоваться культурой этого смелого и свободолюбивого народа. Мне важно хотя бы на бытовом уровне общаться с людьми, помочь им лучше освоиться в Германии и показать, что они желанны в моей стране», — подчёркивает пенсионерка.

Ивон Федер учится живописи в Академии искусств Дюссельдорфа. Ивон решила обучать детей украинских беженцев рисованию.

«Несмотря на то, что наш общий язык — рисование, я всё же хочу овладеть основами украинского разговорного языка. Тем более что в общении с детьми лучше всего изучается их язык. Но базовые знания я хотела бы получить на курсах в народном университете», — объясняет студентка.