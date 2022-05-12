Что должно быть в домашней аптечке. Рассказывает провизор из Слуцка (+фото и цены)

«Лампа» попросила провизора одной из слуцких аптек рассказать, какие безрецептурные препараты нужны в домашней аптечке. А на портале tabletka.by мы посмотрели, сколько стоят некоторые виды и дозировки этих лекарств. Цены — по Слуцку, актуальны на 12 мая 2022 года.

Можно ли сразу купить универсальную аптечку

Для дома — нет. В продаже есть универсальные аптечки, которые стоят в Слуцке от 48.69 рубля до 66.23 рубля. Но, по словам провизора, они не подходят для домашнего использования, так как все семьи разные. Там есть, к примеру, нитроглицерин, который не понадобится молодой семье с ребёнком. Эти аптечки хорошо покупать на предприятия и в организации, «чтобы были».

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Общие рекомендации по составлению и хранению аптечки

Учитывая, что все препараты имеют сроки годности, провизор рекомендует покупать по одному из каждой группы: одно обезболивающее, одну мазь от ожогов, один антисептик и так далее.

Также нужно учитывать потребности своей семьи. Например, в какой-то семье чаще болеют простудными заболеваниями, и лучше держать комбинированный противопростудный препарат. В другой кому-то часто нужны лекарства от изжоги. И так далее.

Ещё необходимо помнить, что у детских препаратов маленький срок хранения после вскрытия. Поэтому, может быть, целесообразнее покупать детские жаропонижающие в свечах. Тогда можно будет открыть только одну свечку за раз, а остальные сохранятся дольше.

Что касается условий хранения, нужно просто соблюдать то, что написано на упаковке. Большинство перечисленных ниже препаратов можно просто держать при комнатной температуре не выше 25 градусов. Некоторые детские свечи нужно хранить в холодильнике при 2 — 8 градусах, но это, опять же, будет указано в инструкции.

1. Комбинированные противопростудные препараты

Их принимают, если началась простуда. Они могут быть в виде таблеток, порошков или растворимых шипучих таблеток. Содержат парацетамол, а также компоненты, которые оказывают сосудосуживающее, противовирусное и иногда противоаллергическое действие. В эту же группу входят детские суспензии, которые принимают, когда у ребёнка температура или режутся зубки.

Антигриппин для детей, 10 шипучих таблеток — 11.09 — 13.17 рубля .

. Антигриппин с фруктовыми вкусами, 10 шипучих таблеток — 14.29 — 16.97 рубля.

Гриппомикс с фруктовыми вкусами, 10 порошков — 7.30 — 10.31 рубля.

Ангримакс, 20 капсул — 5.56 — 7.10 рубля.

Гриппостад С, 10 капсул — 6.20 — 7.90 рубля.

Панадол бэби, суспензия 100 мл — 9.83 — 12.68 рубля.

Ибупрофен ФТ для детей, суспензия 100 мг/5 мл 100 г — 7.40 — 13.40 рубля.

2. Обезболивающие и противовоспалительные

Это группа препаратов, которые принимают от боли. Из них самое безопасное и универсальное — это ибупрофен. Его можно принимать даже детям. Остальные препараты более специфические. Например, спазмалгон и спазматон — это спазмолитик с анальгином, его чаще принимают от менструальных и головных болей. В эту группу провизор сознательно не включил но-шпу, так как её чаще пьют люди с определёнными диагнозами. Соответственно, её покупают не «на всякий случай», а целенаправленно или по рекомендации врача.

Ибупрофен МАХ, 20 таблеток по 400 мг — 5.16 — 6.46 рубля.

МИГ (ибупрофен), 10 таблеток по 400 мг — 4.60 — 5.92 рубля.

Ибупрофен, 50 таблеток по 200 мг — 1.95 — 2.59 рубля.

Спазмалгон, 10 таблеток — 5.04 — 7.39 рубля.

Спазматон, 20 таблеток — 4.50 — 5.34 рубля.

3. Мази и кремы от ожогов

Это препараты, которые используют при солнечных и обычных ожогах.

Пантенол, аэрозоль 58 г — 10.38 — 15.06 рубля.

Пантенол аэро — 9.26 — 12.10 рубля.

Бепантен, мазь для грудных детей 30 г — 18.80 — 23.87 рубля.

Декспантенол, гель 30 г — 5.92 — 7.91 рубля.

4. Противоаллергические таблетки и мазь

Таблетки против аллергии принимают, когда есть аллергический насморк, отёки, а мазь — при укусах насекомых, аллергических дерматитах.

Цетиризин-лф, 10 таблеток — 2.73 рубля.

Лоратадин, 10 таблеток — 0.55 — 3 рубля.

Супрастин, 20 таблеток — 11.30 — 17.63 рубля.

Фениден, гель — 9.00 — 14.52 рубля.

5. Препараты, улучшающие пищеварение

В состав этих препаратов входят ферменты. Мезим и панкреатин — это одно и то же. Их обычно принимают, когда переели во время застолья.

Мезим, 10 таблеток — 4.11 — 6.24 рубля.

Панкреатин, 50 таблеток — 3.45 — 4.13 рубля.

6. Препараты, которые принимают при изжоге и обострении гастрита

Сюда входят лекарства, которые непосредственно нейтрализуют кислотность — алмагель и рэникзон. Их можно принять как «первую помощь». Омепразол же снижает непосредственно производство кислоты. Его уместно принимать, если человек уже знает, что у него есть диагноз.

Алмагель — 8.54 — 12.10 рубля.

Рэникзон без вкусов, 24 жевательные таблетки — 4.30 — 6.63 рубля.

Омепразол, 30 капсул — 2.22 — 2.63 рубля.

7. Препараты, которые принимают при кишечных инфекциях

Сюда входят сорбенты: активированный уголь и смекта. Их принимают как экстренную помощь при отравлениях. Также сюда относится кишечный антисептик нифуроксазид, но его принимают, когда есть диагноз, потому что при вирусных кишечных инфекциях он не даёт эффекта.

Активированный уголь, 10 таблеток — 0.45 — 0.55 рубля.

Смекта или смектика, 10 порошков — 8.20 — 13.99 рубля.

Нифуроксазид, 30 таблеток — 3.96 — 5.09 рубля.

8. От кашля

Это отхаркивающие и разжижающие мокроту препараты.

АЦЦ, 20 порошков — 8.20 — 12.64 рубля.

АЦЦ лонг, 10 таблеток — 10.79 — 15.37 рубля.

Амброксол, 20 таблеток — 1,12 — 1,48 рубля.

9. Препараты местного действия, которые принимают при воспалении горла

Их принимают при простуде, когда болит горло. Они оказывают местное действие и выпускаются в форме рассасывающихся таблеток, аэрозолей и спреев.

Ангисептин, 12 таблеток — 5.90 — 6.88 рубля.

Ингалипт, аэрозоль — 4.89 — 7.57 рубля.

Граммидин, 18 таблеток — 13.10 — 16.37 рубля.

Лорсепт, 20 таблеток с разными вкусами — 5 — 6.41 рубля.

10. Препараты от насморка и заложенности носа

Сюда входят, во-первых, солевые растворы для промывания носа. Их можно использовать без ограничений. Во-вторых, сюда относятся сосудосуживающие препараты. Их, в отличие от солёной воды, можно применять не больше 3 — 5 дней, потому что они вызывают привыкание.

Солевые растворы:

Квикс — 13.57 — 19.70 рубля.

Ринолюкс — 5.66 — 6.82 рубля.

Аквамарис для детей, спрей 50 мл — 14.46 — 20.20 рубля.

Сосудосуживающие капли:

Ксилин, капли 10 мл 0,1% — 2.45 — 4.88 рубля.

Нозакар, спрей 15 мл — 7.14 — 8.80 рубля.

Ноксивин, капли 0,025% 10 мл — 5.14 — 6.10 рубля.

11. Препараты для обработки ран

Это широко известные перекись водорода, йод и хлоргексидин. Сюда же входит марганцовка. Многие думают, что раствор марганцовки предназначен для приёма внутрь при отравлениях. Но на самом деле у него нет такого назначения. Это препарат для наружного применения, именно для обработки ран.

Йод, 5% 10 мл — 1.90 — 2.39 рубля.

Хлоргексидин, 40 мл — 1.24 — 1.28 рубля.

Перекись водорода, 40 мл — 0.52 — 0.62 рубля.

Калия перманганат (марганцовка) — 0.99 — 1.38 рубля.

Итого минимальная аптечка для семьи без маленьких детей и с самыми дешёвыми препаратами из каждой группы обойдётся примерно в 35 рублей.