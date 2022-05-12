«Получается накрутка в 4 раза!» Случчанка прошлась по слуцким «бутикам». Мнение

По слуцким «бутикам» не хожу уже давно по субъективным причинам. Но на днях обошла почти все местные магазины женской одежды, потому что подруга искала платье на выход. Требования к платью были небольшие: в меру нарядное, но чтобы потом его можно было носить в повседневной жизни, из приятной к телу ткани, не мрачной расцветки.

Знаете, как отличить магазин женской одежды от бутика или, как сейчас модно называть, шоурума?

Ассортимент в подобных «бутиках», как правило, похож, цены неоправданно завышены, освещение приглушённое, наверное, чтобы покупатель не смог рассмотреть эти самые цены.

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Ещё там обязательно должна работать женщина, которая будет наблюдать за каждым вашим шагом и которая может обмерить вас с головы до ног, просчитывая, по карману ли вам такая «роскошь». Я, конечно, утрирую, но это порой создаёт весьма некомфортное ощущение. Чувствуешь себя героиней из знаменитой сцены фильма «Красотка».

Но больше всего я не люблю, когда из меня пытаются сделать дуру, говоря по-простому, нае… обмануть.

Дело в том, что большая часть ассортимента, который я там увидела, — вещи с рынка «Садовод». Например, недавно я с помощью совместных покупок заказывала там платье. Оно обошлось мне в 20 рублей, а в слуцком «бутике» такое же висело за 80 рублей. Получается накрутка в 4 раза! И это я брала по розничной цене, для оптовых покупателей предусмотрены скидки.

На вешалках рядом с «моим» платьем висели другие модели, которые я также видела на «Садоводе», и стоили они примерно столько же. Схожая ситуация была во всех «бутиках», которые мы посетили. Конечно же, мы не купили там платье. И дело даже не в цене.

Неужели собственники этих магазинов думают, что они самые продвинутые и только они умеют пользоваться интернетом? Любое их эксклюзивное, дорогое, качественное, фабричное платье можно найти за 5 минут либо на «Садоводе», либо на знаменитом китайском сайте.

Возникает резонный вопрос: зачем платить больше?