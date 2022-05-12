Под Солигорском горит лес возле кладбища. Фотофакт

Группа «ВКонтакте» HOME | СОЛИГОРСК | СЛУЦК опубликовала фото лесного пожара рядом с Солигорском. Горит лес возле поворота на Дубейское кладбище. «Сообщают, что в городе сильное задымление и нечем дышать», — пишет паблик.