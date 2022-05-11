Татьяна Еденюк живёт в агрогородке Заполье. Работает поваром в местном хозяйстве. У Татьяны, как у любой сельчанки, много работы по дому, на огороде, в саду, по хозяйству. А ещё она шьёт, вяжет, рисует, делает предметы домашнего декора в разных техниках.

Как она находит время и что её вдохновляет, мастерица рассказала «Кур’еру».

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Мастерству вязания училась у бабушек

Татьяне 36 лет, воспи­тывает двух сыновей 18 и 16 лет. Они учатся в минских колледжах.

«У моих обеих бабушек были золотые руки. Наверное, это вписалось и в мой генетический код. В 10 лет бабушка Нина Кислюк из дерев­ни Василинки научила меня вязать носки. Бокшицкая бабушка Анна Криваль тоже вязала, а ещё шила одежду. В школе я лю­би­ла ходить в кружки по рукоделию. Первое, что я сама связала, были носки для себя и младших сестёр Юли и Иры. Много лет подряд вязала себе кофты.

Связанный «рюкзак-овечка» — любимая игрушка сына

Спицами создала младшему сыну Владу рюкзачок. Вот как пришла эта идея. Я лежала в больнице. Вышла на прогулку и увидела в ларьке интересные нитки. Они были мохнатые, с шариками. Купила. Позже решила связать «рюкзак-овечку». Сын складывал туда свои вещи и ходил в детский сад. Потом сделала из рюкзачка игрушку. Мальчик спал с ней несколько лет.

«Сначала покупаю нитки, а потом думаю, что из них сделать»

Мне нравится сначала купить нитки, а потом подумать, что из них сделать. Уви­дела на базаре краси­вые нитки «Ирис». Взяла три мотка. Решила связать вещь крючком. Пригодились умения, которые получила в школьном кружке.

Чтобы отточить мастерство, заказывала литературу в «Книжном клубе» по почте. Раньше у меня интернета не было. Вязала моде­ли из книг — салфетки, вазочки. Мне нравится делать круглые сал­фет­ки. Это отличная релаксация. Успо­каивает. Все круг­­лые салфетки — мандалы (геометрический сим­вол сложной структуры; используется в лечеб­ных практиках — Прим. ред.).

Новое увлечение — вязаные игрушки

Летом нет времени, хватает работы на про­из­водстве и личном подворье. Прошлой зимой увлеклась игрушками. Увидела в интернете вязаную куклу. Захотела связать такую же из тех ниток, какие были. Подарила её племяннице. Она играла с ней несколько дней подряд. Этой зимой продолжила своё новое занятие — вязать зверюшек. За сезон по­лучилось 12 персонажей.

Отзывы только положительные

На одну игрушку ухо­дит рабочий день. В течение второго делаю ей одежду и обувь. Кукольный гардероб состоит из шитых и вязаных нарядов. Нитки покупаю в спе­ци­ализированном магазине. Сейчас мотки пряжи подорожали почти в два раза. Набиваю игрушки холлофайбером. Покупаю разную галан­терейную фурнитуру, шнурки, крючки. Пока по моему бюджету это особенно не бьёт.

Семье нравится моё творчество. Муж, сыновья, брат, сёстры и их дети довольны, что я занимаюсь рукоделием. Особенно поддерживает меня младший сын. Он звонит из Минска каждый день и спрашивает: «Что нового связала?». Фотографии своих работ выставляю в соцсети Facebook. Пока отзывы только положительные. Не удержалась, две работы подарила своим друзьям. Хотя это исключение. Работы свои люблю как своих детей. Поэтому отдавать или продавать их не могу».

Если вы хотите рассказать об интерес­ных людях, необычных увлечениях, звоните: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни. Или пишите: info@kurjer.info.