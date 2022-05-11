Вступительная кампания-2022 начнётся в Беларуси совсем скоро, в связи с чем в Минобразования напомнили, кто может поступить в вуз без экзаменов.

В этом году ещё действуют старые правила, поскольку новый Кодекс об образовании начнёт действовать в 2023-м, он предусматривает изменения для абитуриентов. При этом уже в 2022 году дополнили список льгот при поступлении в вузы в Беларуси.