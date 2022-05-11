Вступительная кампания-2022 начнётся в Беларуси совсем скоро, в связи с чем в Минобразования напомнили, кто может поступить в вуз без экзаменов.

В этом году ещё действуют старые правила, поскольку новый Кодекс об образовании начнёт действовать в 2023-м, он предусматривает изменения для абитуриентов. При этом уже в 2022 году дополнили список льгот при поступлении в вузы в Беларуси.
– Расширена категория лиц, которых могут зачислить в учреждения высшего образования без вступительных испытаний. Это самая серьёзная льгота, и она для выпускников спортивно-педагогических классов школ. Правда, и к ним есть некоторые требования. Отметки в аттестате по профильным предметам должны быть не ниже восьми баллов, по остальным не меньше семи, – уточнил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, его слова приводит «Минск-Новости».
При этом таким абитуриентам нужна будет рекомендация педсовета. Они смогут поступать на специальности физкультуры и спорта.
Кроме того, без экзаменов на условиях целевой подготовки можно поступить на сельскохозяйственные специальности, однако не на все, а только на те, которые определил Минсельхозпрод.
Увеличили и список тех, кого примут вне конкурса. Такие абитуриенты могут поступить в вуз, даже если их оценки на вступительных экзаменах будут ниже, чем у тех, кто поступает на общих основаниях. Это, в частности, выпускники школ, которые учились в классах военно-патриотической направленности и прошли факультативы «Готовы Родине служить», «Юный пограничник». Их зачислят вне конкурса в вузы Минобороны, Госпогранкомитета и на военные факультеты других университетов. При этом у них должны быть рекомендации и необходимый уровень успеваемости.