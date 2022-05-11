Как будет работать обновлённая спортплощадка в Слуцке на Зелёной и почему там пока закрыто

Заместитель председателя райисполкома рассказал «Кур’еру», почему после торжественного открытия спортплощадку на Зелёной закрыли и когда она заработает.

Напомним, что 9 мая в Слуцке на улице Зелёной во дворе многоэтажек торжественно открыли реконструированную универсальную спортплощадку. На ней уложено искусственное травяное покрытие. Деньги на реконструкцию собирали с помощью районного субботника.

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На следующий день после открытия, во вторник, 10 мая, площадку закрыли. Об этом написали в соцсетях читатели «Кур’ера», живущие в том районе. Также площадка закрыта и сегодня, 11 мая.

Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, пояснил корреспонденту «Кур’ера», что на искусственное покрытие сейчас досыпают песок, как положено по технологии. Уже на этой неделе, ориентировочно в четверг-пятницу, площадка станет доступна для всех желающих. Она будет открываться, предварительно, с 9 утра до 9 вечера и закрываться на ночь.