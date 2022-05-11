Установлены новые цены на скупку драгоценных металлов в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства финансов от 4 мая 2022 года №23 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, меняются цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Теперь 1 грамм платины 950 пробы стоит 74,89 рубля. Ранее цена составляла 81,61 бел. руб.

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Серебро становится дешевле.

Цена за 1 грамм серебра 750-й пробы составляет 1,52 рубля (ранее — 1,61);

800-й — 1,62 рубля (ранее — 1,72);

875-й — 1,78 рубля (ранее — 1,88);

916-й — 1,86 рубля (ранее — 1,97);

925-й — 1,88 рубля (ранее — 1,99);

960-й — 1,95 рубля (ранее — 2,6).

Стоимость золота за 1 грамм: