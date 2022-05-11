Установлены новые цены на скупку драгоценных металлов в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства финансов от 4 мая 2022 года №23 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, меняются цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).
Теперь 1 грамм платины 950 пробы стоит 74,89 рубля. Ранее цена составляла 81,61 бел. руб.
Серебро становится дешевле.
- Цена за 1 грамм серебра 750-й пробы составляет 1,52 рубля (ранее — 1,61);
- 800-й — 1,62 рубля (ранее — 1,72);
- 875-й — 1,78 рубля (ранее — 1,88);
- 916-й — 1,86 рубля (ранее — 1,97);
- 925-й — 1,88 рубля (ранее — 1,99);
- 960-й — 1,95 рубля (ранее — 2,6).
Стоимость золота за 1 грамм:
- 375-й пробы составляет 59 рублей (ранее — 62,82),
- 500-й — 78,67 рубля (ранее — 83,76),
- 583-й и 585-й — 92,04 рубля (ранее — 98),
- 750-й — 118,01 рубля (ранее — 125,64),
- 900-й — 141,61 рубля (ранее — 150,77),
- 916-й — 144,12 рубля (ранее — 153,45),
- 950-й — 149,47 рубля (ранее — 159,14),
- 958-й — 150,73 рубля (ранее — 160,48).