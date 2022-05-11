Сегодня, 11 мая, в редакцию позвонила Валентина, жительница Заполья. Она беспокоится о безопасности детей, которых на деревенских улицах во время летних каникул станет намного больше.

«9 мая у нас в Заполье на улице Новой женщина за рулём сбила женщину, просто на улице, на которую все выходят со двора. Сколько тут живём, никогда такого не было. Тут нет трассы, нет поворотов, просто прямая улица. У меня внуки на лето приедут. Гуляют все на этой улице, там и самокаты, и скутеры. Знаков никаких. Как быть? Это не только я переживаю, ко многим внуки приезжают на лето», — поделилась проблемой Валентина.

Напомним, что речь идёт о происшествии, которое произошло вечером 9 мая этого года. Автомобиль «Пежо 307», водителем которого была 63-летняя случчанка, наехал на 42-летнюю женщину, которая шла по краю улицы Новой в Заполье. Пострадавшая госпитализирована с травмой головы.

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