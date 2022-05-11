Сегодня в Осиповичах гражданам будут продавать военную технику и имущество

В среду, 11 мая, на базе в/ч 01313 пройдёт выставка-продажа излишествующих и не нашедших применения в Вооружённых Силах военной техники и имущества, сообщает телеграм-канал Минобороны.

Старт продаж в 11.00. Регистрация участников пройдёт с 9.00 до 10.50 на КПП воинской части по документам, удостоверяющим личность. С перечнем техники и имущества можно ознакомиться на сайтах voentorg.by и bsk.by. Технику и имущество можно приобрести через представителей РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ».

Реклама

Адрес проведения выставки: Могилёвская обл., г. Осиповичи, ул. Космическая, 50, тел. 8 (02235) 70-5-41.