Купи танк, катайся по Слуцку… Истории военных машин, которые люди приобретали для личного пользования

Сегодня, 11 мая, в Осиповичах гражданам продают военную технику и имущество. В нашем регионе в 90-х, кстати, много кто ездил на такой технике, купленной с армейских складов – очень много было излишков, оставшихся от советской армии.

Наверняка те, кто в 90-х был в сознательном возрасте, помнят, как по Слуцку катались вот такие машины: ГАЗ-46 «МАВ» и ЛуАЗ-967. Вроде не ошибаюсь в моделях.

Причём, например, машин-лодок ГАЗ-46 «МАВ» в Слуцк было привезено несколько. Если не изменяет память, их гнали из Бреста 4 штуки. По пути решили одну проверить, хорошо ли плавает (у машины есть винт). И с размаху заехали в одно озерцо по пути. Только начали плыть, поняли, что не закрутили пробку на дне. Так и потопили. До Слуцка добрались на трёх оставшихся. Эти машины-лодки ещё долго мелькали в городе, в котором только-только начинали появляться «Мерседесы», «Фольксвагены» и прочая иностранная экзотика.

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А в Старых Дорогах всё было ещё колоритнее. Там одно время катался БТР (то ли БТР-60, то ли 70, то ли 80 – точно не помню). Понятно, БТР был без башни и пулемёта.

Тогда в Старых Дорогах «самая крутая тачка» на районе была, конечно же, у хозяина этого бронированного транспортёра. Конечно, если денег на топливо хватит для этой прожорливой машины.

Есть одно лесное озеро в Стародорожском районе. Вот как раз на БТР до него хозяину с друзьями было удобно добираться.