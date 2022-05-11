сообщает, что на пресс-конференции в минском «Доме прессы» первый замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач озвучил планы властей по включению видеонаблюдения в коммунальные платежи. Blizko.by, что на пресс-конференции в минском «Доме прессы» первый замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач озвучил планы властей по включению видеонаблюдения в коммунальные платежи.

По мнению Павла Ткача, видеонаблюдение позволяет обеспечить общественную безопасность. Чиновник предполагает, что на входе в подъезды жилых домов в Беларуси появятся «коммунальные» видеокамеры — общие для всех жильцов.

«Всегда можно посмотреть, кто зашёл, кто вышел», — сказал Павел Ткач.

Он также сообщил, что «Белтелеком» активно расширяет в Беларуси направление по видеонаблюдению. В 2021-м в стране было подключено около 33 тысяч камер видеонаблюдения, а всего в Беларуси на сегодняшний день работает около 77 тысяч таких устройств.