В Слуцке довольно много дорожек, которыми одни случчане пользуются регулярно, а другие никогда там и не были. Есть одна такая тропинка, вытоптанная вдоль железнодорожного пути от станции Слуцк до завода КХП. Прошёлся по ней в последние дни апреля и увидел несколько необычных объектов.

Сразу хочу предупредить, что железная дорога — это зона повышенной опасности и находиться на путях в неустановленных местах запрещено.

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка
Фото: Алексей Скрынников

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

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Дорожкой, которая идёт от ж/д-переезда до вокзала, пользуются те, кто хочет срезать расстояние и не идти по улице Ленина. Правда, после обильных дождей здесь скапливаются лужи и грязь, то и дело приходится становиться на шпалы.

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

Этот железнодорожный переезд — самый интенсивный по движению автомобилей  А всего от вокзала до завода КХП три переезда.Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

Между улицей Ленина и гаражным кооперативом срезали деревья. После дождей здесь образовалось своеобразное болото.Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

Есть на этом пути одно из популярных мест для фото у случчан. Деревья образовали из веток и листьев арку. На этом месте летом получаются красивые фотографии.

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

На всём протяжении этой дорожки заметно много мусора. И если в районе станции его не так много и не видно из-за травы, то от улицы Ленина до улицы Базарной мусора очень много.

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

Новые шпалы говорят о том, что путь действующий, хоть и движение здесь не интенсивное. Когда дорожку затапливает, то обойти лужу получается только по шпалам.

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

На пути можно увидеть рисунки уличных художников, которых в Слуцке не очень много.

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. ФотопрогулкаЧто можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

Железнодорожный переезд на улице Базарной, у которого узкая тропинка, заканчивается. Дальше вдоль железной дороги ведёт улочка.

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

Во время прогулки в обеденное время дорожка от станции до завода КХП оказалась немноголюдной. А утром по ней некоторые случчане добираются на работу и на вокзал.

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

На улице Базарной обратил внимание на примечательный туалет-инфокиоск.

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

Заканчивается прогулка на улице Козинцева-Прокопчика у ворот на завод КХП.

Что можно увидеть, если пройти по тропинке вдоль ЖД путей от станции Слуцк до КХП. Фотопрогулка

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