В Слуцке довольно много дорожек, которыми одни случчане пользуются регулярно, а другие никогда там и не были. Есть одна такая тропинка, вытоптанная вдоль железнодорожного пути от станции Слуцк до завода КХП. Прошёлся по ней в последние дни апреля и увидел несколько необычных объектов.

Сразу хочу предупредить, что железная дорога — это зона повышенной опасности и находиться на путях в неустановленных местах запрещено.

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Дорожкой, которая идёт от ж/д-переезда до вокзала, пользуются те, кто хочет срезать расстояние и не идти по улице Ленина. Правда, после обильных дождей здесь скапливаются лужи и грязь, то и дело приходится становиться на шпалы.

Этот железнодорожный переезд — самый интенсивный по движению автомобилей А всего от вокзала до завода КХП три переезда.

Между улицей Ленина и гаражным кооперативом срезали деревья. После дождей здесь образовалось своеобразное болото.

Есть на этом пути одно из популярных мест для фото у случчан. Деревья образовали из веток и листьев арку. На этом месте летом получаются красивые фотографии.

На всём протяжении этой дорожки заметно много мусора. И если в районе станции его не так много и не видно из-за травы, то от улицы Ленина до улицы Базарной мусора очень много.

Новые шпалы говорят о том, что путь действующий, хоть и движение здесь не интенсивное. Когда дорожку затапливает, то обойти лужу получается только по шпалам.

На пути можно увидеть рисунки уличных художников, которых в Слуцке не очень много.

Железнодорожный переезд на улице Базарной, у которого узкая тропинка, заканчивается. Дальше вдоль железной дороги ведёт улочка.

Во время прогулки в обеденное время дорожка от станции до завода КХП оказалась немноголюдной. А утром по ней некоторые случчане добираются на работу и на вокзал.

На улице Базарной обратил внимание на примечательный туалет-инфокиоск.

Заканчивается прогулка на улице Козинцева-Прокопчика у ворот на завод КХП.

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