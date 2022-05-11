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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

Теперь в список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров.

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Многодетной семье из Великой Сливы дали квартиру

Про семью Селицких из деревни Великая Слива «Кур’ер» писал в ноябре 2020 года. Женщина одна с четырьмя детьми ютилась в однокомнатном неблагоустроенном доме.

Профессия будущего: ремонтник компьютеров

В экономически непростых условиях люди стараются не выбрасывать вещи, бывшие в употреблении, а ремонтировать их. Поэтому специалисты по ремонту во время кризиса могут стать более востребованными, чем в «мирное» время. Мы уже рассказы­вали о мастерах по ремонту обуви и одежды. Теперь о своей профессии «Кур’еру» рассказал Сергей Баранцев, слуцкий мастер по ремонту компьютерной техники.

«Мы уже сдали другим, до свидания!»

Искали когда-нибудь съёмную квартиру в Слуцке? Если нет, то вам повезло, а если да, то вы меня сейчас поймёте, как никто другой. Найти долгосрочную аренду жилья — задача не из простых, и порой прямо подкидывает, как люди несправедливо оценивают своё имущество. А есть ещё и другие неприятные нюансы в процессе поиска жилья.

Промышленность и санкции. Как работают слуцкие предприятия

На совещании с председателями облисполкомов, которое прошло 30 апреля, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что некоторые предприятия стали работать лучше в условиях санкций. А как в нынешних реалиях работают слуцкие производители, какие проблемы испытывают, что предпринимают для бесперебойной работы? Об этом в обзоре «Кур’ера».

Как сделать ремонт, когда цены растут каждый день

Строительная сфера переживает сейчас не лучшие времена: крупные компании уходят с белорусского рынка, лишая нас привычного ассортимента, цены на многие товары и материалы растут. Как в такой ситуации быть тем, кто находится в процессе ремонта? Ставить его на паузу или все-таки завершать, потому что дальше будет только хуже? На эти и другие вопросы ответила дизайнер интерьеров Ксения Мицкевич.

Месца нараджэння – Нью-Ёрк

Як склаўся лёс случчанкі Алены Гіль, сям’я якой вярнулася дадому з Амерыкі.