Завещание — это распо­ряжение имуществом на случай смерти. Оно позволяет заранее определить его судьбу и избавляет наследни­ков от вероятных споров и склок, которые могут возникнуть в связи с разделом имущества.

Что необходимо знать при составлении завещания, разъясни­ла Светлана Колос, нотариус Минского областного нотариального округа.

Кто может составлять завещание, а кто — нет

Завещание должно быть составлено лично. Нельзя сделать это через представителя. Завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспо­собностью в полном объёме и отдающим отчёт своим действиям.

Лица, признанные судом недееспособ­ными, не могут совершать никаких сделок, в том числе составлять завещания. Так как акт носит строго личный харак­тер, опекун недееспособного не может составить заве­щание от его имени.

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В документе должны быть указаны распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя и более гражданами невозможно. Бывают ситуации, когда имущество находится в собственности несколь­ких граждан. Например, квартира находится в собствен­ности супругов, и они по согласию решили завещать её одному конкретному лицу. Таким образом, каждый собственник должен составить своё завещание.

Об удостоверении завещания

Нотариально удосто­веренное завещание должно быть написано собственноручно завещателем либо записано с его слов в присутствии свидетеля нотариусом. Кроме того, если завещатель не может сам подписать завещание, то на удостоверение завещателю необходимо взять гражданина, который подпишет завещание за него. При этом свидетелем и лицом, которое будет подписывать завещание вместо завещателя, не могут быть:

нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;

наследники по заве­ща­нию или по закону;

лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети, родители, внуки и правнуки;

граждане, не обладающие полной дееспособностью;

неграмотные;

лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний;

граждане с физиче­скими недостатками, которые не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

лица, не владеющие в достаточной степе­ни языком, за исклю­чением случаев, когда нотариусом принимается закрытое завещание.

По общему правилу завещание должно быть удостоверено нотариусом. За удосто­верением гражданин может обратиться в любую нотариальную контору независимо от места его жительства.

Завещание также может быть удостоверено нотари­усом без ознакомления с его содержанием (закрытое завещание). При удостоверении закрытого завещания нотариус лишён возможности проверить его содержание.

Завещание составляется в двух экземплярах, один из которых после удостоверения нотариус отдаёт завещателю, а второй экземпляр хранится в делах нотариуса. В случае утраты завещания завещатель или наследник, в случае смерти завещателя, может получить у нотариуса дубликат.

Как отменить завещание

Завещатель вправе в любое время отменить сделанное им завещание в целом либо изменить его путём отмены, изменения и дополнения отдель­ных содержащихся в нём завещательных распоряжений, сделав новое завещание. Изменение завещания допускается только путём составления нового завещания. Например, гражданин завещал всё имущество дочери. Позднее он составил новое завещание, в котором указал, что все денежные средства, хранящиеся в любых банковских учреждениях, он завещает своему родному брату. Таким образом, это завещание частично изменяет предыдущее завещание, исключая наследование дочерью денежных средств, хранящихся в любых банковских учреждениях.

Отменить завещание завещатель может путём составления нового или уничтожения всех экземпляров самим завещателем или по его поручению нотариусом.

О своём желании уничтожить все экземпляры завещания завещатель должен подать нотариусу письменное заявление, подпись на котором должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Уничтожение всех экземпляров завещания по письменному распоряжению завещателя может быть произведено нотариусом при условии представления завещателем хранящегося у него экземпляра завещания. Подпись лица на распоряжении об уничтожении завещания должна быть засвидетельствована нотариусом или лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

В каких случаях лучше составить завещание

Составлять или не составлять завещание решает сам завещатель. Целесообразно составить завещание в следующих случаях: