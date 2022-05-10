Завещание — это распоряжение имуществом на случай смерти. Оно позволяет заранее определить его судьбу и избавляет наследников от вероятных споров и склок, которые могут возникнуть в связи с разделом имущества.
Что необходимо знать при составлении завещания, разъяснила Светлана Колос, нотариус Минского областного нотариального округа.
Кто может составлять завещание, а кто — нет
Завещание должно быть составлено лично. Нельзя сделать это через представителя. Завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объёме и отдающим отчёт своим действиям.
Лица, признанные судом недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе составлять завещания. Так как акт носит строго личный характер, опекун недееспособного не может составить завещание от его имени.
В документе должны быть указаны распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя и более гражданами невозможно. Бывают ситуации, когда имущество находится в собственности нескольких граждан. Например, квартира находится в собственности супругов, и они по согласию решили завещать её одному конкретному лицу. Таким образом, каждый собственник должен составить своё завещание.
Об удостоверении завещания
Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано собственноручно завещателем либо записано с его слов в присутствии свидетеля нотариусом. Кроме того, если завещатель не может сам подписать завещание, то на удостоверение завещателю необходимо взять гражданина, который подпишет завещание за него. При этом свидетелем и лицом, которое будет подписывать завещание вместо завещателя, не могут быть:
- нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;
- наследники по завещанию или по закону;
- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети, родители, внуки и правнуки;
- граждане, не обладающие полной дееспособностью;
- неграмотные;
- лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний;
- граждане с физическими недостатками, которые не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
- лица, не владеющие в достаточной степени языком, за исключением случаев, когда нотариусом принимается закрытое завещание.
По общему правилу завещание должно быть удостоверено нотариусом. За удостоверением гражданин может обратиться в любую нотариальную контору независимо от места его жительства.
Завещание также может быть удостоверено нотариусом без ознакомления с его содержанием (закрытое завещание). При удостоверении закрытого завещания нотариус лишён возможности проверить его содержание.
Завещание составляется в двух экземплярах, один из которых после удостоверения нотариус отдаёт завещателю, а второй экземпляр хранится в делах нотариуса. В случае утраты завещания завещатель или наследник, в случае смерти завещателя, может получить у нотариуса дубликат.
Как отменить завещание
Завещатель вправе в любое время отменить сделанное им завещание в целом либо изменить его путём отмены, изменения и дополнения отдельных содержащихся в нём завещательных распоряжений, сделав новое завещание. Изменение завещания допускается только путём составления нового завещания. Например, гражданин завещал всё имущество дочери. Позднее он составил новое завещание, в котором указал, что все денежные средства, хранящиеся в любых банковских учреждениях, он завещает своему родному брату. Таким образом, это завещание частично изменяет предыдущее завещание, исключая наследование дочерью денежных средств, хранящихся в любых банковских учреждениях.
Отменить завещание завещатель может путём составления нового или уничтожения всех экземпляров самим завещателем или по его поручению нотариусом.
О своём желании уничтожить все экземпляры завещания завещатель должен подать нотариусу письменное заявление, подпись на котором должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.
Уничтожение всех экземпляров завещания по письменному распоряжению завещателя может быть произведено нотариусом при условии представления завещателем хранящегося у него экземпляра завещания. Подпись лица на распоряжении об уничтожении завещания должна быть засвидетельствована нотариусом или лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.
В каких случаях лучше составить завещание
Составлять или не составлять завещание решает сам завещатель. Целесообразно составить завещание в следующих случаях:
- если у завещателя несколько наследников, а конкретное имущество или всё имущество он желает оставить одному из них или распределить конкретное имущество между наследниками, например, сыну — земельный участок и жилой дом, дочери — квартиру и автомобиль;
- если завещатель желает оставить имущество лицу, не входящему в круг наследников (например, супруге сына) либо наследнику последующих очередей (своему родному брату), при наличии наследников по закону первой очереди (родители, дети, супруг);
- существует проблема с подтверждением родственных отношений (документы не сохранились либо имеют расхождения в написании фамилий).