«Маленьким разрешили посидеть бесплатно». Про необычный транспорт поискового отряда Солигорска

На празднике Победы 9 мая Солигорский поисково-спасательный отряд наряду с МЧС показал свою технику. Она была выставлена на показ перед памятником Ленину на центральной площади города.

Отряд создан не так давно при МЧС. Назначение его – поиск пропавших и заблудившихся людей. Отряд укомплектован постоянными кадрами в количестве пяти человек. Имеется и техника: грузопассажирский автомобиль на базе «Газель» с одноосным прицепом и квадроцикл, который может перемещаться

самостоятельно по болоту и по снегу.

Возле техники толпились люди. Большой интерес вызвал квадроцикл. Детям очень хотелось сесть за руль необыкновенного, не такого, как у папы, автомобиля. А взрослые примеривались, как бы на квадроцикле поехать за клюквой или на рыбалку и охоту.

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Пыл желающих стать владельцем такой техники охлаждал сотрудник МЧС, который работает водителем на этой технике, называя цену машины. Маленьким детишкам в порядке очереди разрешалось посидеть за рулём бесплатно.