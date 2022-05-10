«Почему это называется техобслуживание, а не проверка, и за что берут такие деньги?». О чём читатели рассказали «Кур'еру»

Главными событиями первых дней мая были праздники – Первомай и День Победы. Люди провели их по-разному: на мероприятиях, в огороде или на работе. Краткий обзор, о чём случчане рассказали «Кур’еру».

Поведал военные истории

Алина Лапицкая прислала в редакцию фото и рассказала, как накануне Дня Победы к ребятам из яслей-сада №15 Слуцка на праздник пришёл военный — Анатолий Иванович Букин, подполковник в отставке. Дети показали для него концерт, а потом он рассказал им военные истории. Праздник вызвал сильные эмоции у детей и гордость за свой народ.

Без собрания жителей

Светлана, жительница деревни Разъезд Фаличи, озадачена, что в центре деревни проводятся строительные работы. Женщина недоумевает, почему жителей не оповещают, что там собираются строить. «В деревне Разъезд Фаличи Стародорожского района в самом центре что-то копают, что-то будут строить — и опять без собрания жителей», — написала Светлана.

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Отказаться от ненужных покупок

В ответ на публикацию «Кур’ера» о том, как планировать расходы и на чём сэкономить, откликнулась Инна Шилович. «Считать, конечно, хорошо, но за это время можно заработать больше, чем подсчитаешь и сэкономишь. И самая большая проблема — это сила воли, чтобы уметь отказаться от привычных, но порой ненужных услуг и покупок и перестроить свою жизнь и потребности. Нужно суметь отстоять свою позицию, потому как точно будешь выглядеть идиотом в глазах знакомых. Проверяла и проверяю на себе. Вот так зарабатывается авторитет. Личным опытом. Быть не таким, как все, очень сложно», — написала случчанка.

Про техобслуживание газовой плиты

В редакцию обратился пенсионер Станислав Гуринович. Он рассказал, что в дом его сестры на 3-м переулке Урицкого приходили работники газовой службы. «Они отключили плиту, проверили и составили акт, что провели техобслуживание. Это заняло у них 10 минут. И взяли 60 рублей. У меня вопрос: почему это называется техобслуживание, а не проверка? И за что берут такие деньги?».

Ещё в 2018 году «Кур’ер» задавал этот вопрос «Слуцкгазу». Как пояснял тогда Николай Макаревич, начальник службы внутридомового газового оборудования «Слуцкгаза», согласно графику, полное техническое обслуживание (ПТО-2) проводится в квартирах и домах по истечении пяти лет с первичного пуска газа. После пяти лет – по истечении десяти лет. «Люди обязаны предоставить доступ для выполнения работ по техническому обслуживанию и оплатить работы. Этот пункт указан в заключённом с ними договоре. Стоимость услуги зависит от срока службы плиты, наличия газового счётчика или газового котла и других приборов».

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