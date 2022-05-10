В четверг, 19 мая, в 9.00 в Михайловском кафедральном соборе Слуцка (улица Социалистическая, 90) состоится Божественная литургия и встреча Высокопреосвященнейшего Вениамина, Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.