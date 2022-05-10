В Слуцке на улице Зелёной торжественно открыли обновлённую спортплощадку

«Слуцкі край» сообщил, что в микрорайоне «Чехова» в Слуцке 9 мая торжественно открыли обновлённую универсальную спортплощадку.

Реконструкция выполнена за счёт средств районного субботника.

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На мероприятии присутствовали Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, Инна Лисок, начальник ЖЭУ №5, а также депутаты, представители местной исполнительной власти, районных организаций и структур города.

После открытия на площадке юные спортсмены провели товарищеский матч по мини-футболу.

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