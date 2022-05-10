Олег Альбертович Фомин родился в Кировских Огородниках в Слуцком районе 10 июля 1970 года. Окончил техникум в Марьиной Горке, где получил профессию механика. Служил в 9-м городке в Слуцке в должности прапорщика.

Фомин уволился из армии, не дослужив, так как его привлекали пассажирские перевозки. Он стал одним из основателей сервиса маршруток в Слуцке. Вот что про Олега рассказывает коллега и друг Алексей:

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«Мы начинали с легковых машин в двухтысячные годы. Тогда у нас ещё не было записи по телефону. Стояли на “кольце”, “Автовазе” и подвозили людей. Потом пересели на восьмиместные автобусики. В течение 2-3 лет потихоньку начали собирать ребят в коллектив.

Олег сплотил водителей. Он очень хорошо умел общаться с людьми. Создал настоящий коллектив, в котором люди могут друг другу руку подать. И сам был для них опорой, всё держал под контролем.

Олег старался делать сервис лучше и лучше. Пересев на микроавтобусы, мы начали обзванивать людей, чтобы они не стояли и не ждали нас, а в точное время приходили к маршрутке. Я не помню, чтобы где-то ещё в Беларуси был тогда такой сервис. Это была именно идея Олега — собирать людей по городу. Потом другие города Беларуси перенимали этот наш опыт.

Потихонечку, годами это всё нарабатывалось и нарабатывалось. Появилась диспетчерская служба, которая принимала заказы. Олег приучал водителей, что нужно помогать пассажирам с сумками.

В общем, он в первую очередь смотрел не на то, чтобы набить карманы, а старался, чтобы людям было удобно. Как руководитель он был строгий, хорошо следил за порядком. И в работе, и в жизни у него был принцип — всё делать правильно, никому не вредить. Если были вопросы какие-то с конкурентами, он нам говорил: “Не жалуйтесь, а просто честно работайте. Люди сами увидят, кто лучше”.

По характеру Олег был тактичный человек, отзывчивый. Всегда помогал людям, кто бы его ни попросил. Даже посторонним. В свободное время у него было хобби — свой сад, который он очень любил. Ещё он очень хотел внуков, но не дождался».

Олега Фомина похоронили на кладбище в родных Кировских Огородниках. У него остались жена и взрослый сын.