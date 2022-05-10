В эту субботу, 14 мая, будет отмечаться Всемирный день перелётных птиц. Обычно в эту пору слуцкие дети из клубов «Крылатый дозор» участвовали в акции «Живая весна», в ходе которой наблюдали за возвращением птиц из тёплых стран.

Первый клуб «Крылатый дозор» появился в Слуцке ещё в 2005 году. А по состоянию на февраль 2021 года в Слуцком районе было зарегистрировано 37 таких клубов. Это 302 воспитанника и учащихся в возрасте от 3 до 17 лет. Их всех объединяла принадлежность к природоохранной общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Реклама

Однако в марте 2022 года организация была ликвидирована. «Крылатые дозоры», работавшие под её эгидой, тоже прекратили свою деятельность.

В начале апреля 2022 года на сайте Слуцкого эколого-биологического центра учащихся (ЭБЦУ) появилось сообщение о том, что руководители бывших «Крылатых дозоров» провели круглый стол. Его целью было сохранить клубное движение в Слуцком районе.

Педагоги решили с 1 сентября 2022 года реорганизовать детские орнитологические клубы «Крылатый дозор» в детские экологические клубы «Слуцкие соловушки». Новые объединения взял «под крыло» районный ресурсный центр по экологическому воспитанию учащихся «ЭкоМИР», который, в свою очередь, работает на базе ЭБЦУ.

У нового клубного движения уже появились гимн и логотип.

Читайте также: «За плечами юных любителей птиц — не только бинокли». Клубам «Крылатый дозор» Случчины — 15 лет