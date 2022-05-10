Я никогда не была в Бресте. А в этом году мы решили, что 9 мая обязательно поедем в Брестскую крепость — святое место, символ стойкости и веры в Победу для миллионов людей.

Выехали мы в начале шестого утра, чтобы к началу торжеств быть на месте. Дорога была пустынная, машин мало. Добрались за три с нполовиной часа. Центральный проспект Бреста имени Машерова ведёт напрямую к Брестской крепости. Километра за два машину оставили, потому что дорога была перекрыта, пошли пешком. По улице в направлении крепости уже шли люди. Кое-где собирались группами, царило оживление.

«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
В одном месте люди собирались с портретами родственников, участников войны. Молодёжь приготовила плакат «Беларусь помнит», — аналог акции памяти, придуманной в Томске. Она проходит теперь в разных странах  мира и называется «Бессмертный полк». Жаль, что в Беларуси и некоторых других местах постеснялись называть её также. А это  подчеркнуло бы то, что Победа — одна на всех. И одержали её только потому, что были вместе.

«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)

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«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Трогательная сцена: ветераны под руку с юной спутницей. О чём-то оживлённо разговаривали. Я тоже поздравила их с праздником.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Основные колонны участников шествия формировались на проспекте Машерова. Но к мемориалу «Бресткая крепость» люди шли нескончаемым потоком задолго до начала.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Мы тоже влились в проходящую мимо колонну школьников. Молодежи было весело, они над чем-то беззаботно смеялись, несли шары и флаги. Наверно, так и должно быть. Именно такой жизни — светлой и мирной, хотели для них их предки- фронтовики. За то и бились.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Постепенно площадь церемониалов перед монументами защитникам Брестской крепости заполнялась людьми. Звучали марши Победы и музыка военных лет. Народу было столько, что казалось, что на улицу вышел весь город. Как потом прочитала в новостях, на праздник пришло порядка 50 тысяч человек. По меркам 60-тысячного Слуцка — это практически всё население нашего города.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
В гуще людей прямо чувствовалась атмосфера большого праздника. Некоторые были в пилотках, другие — с георгиевскими лентами или с лентами флага Беларуси. В воздух взлетали шары. Собравшихся поздравили представители власти, ветеранских организаций, школьники. К вечному огню возложили венки. Минута молчания
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Центр мемориала — монументальная, как будто ставшая глыбой камня фигура защитника крепости. Его суровое лицо выражает непоколебимую решимость: «Погибаю, но не сдаюсь!» . Она производит сильное впечатление.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Ещё один памятник «Жажда». Последний судорожный рывок бойца — попытка добыть воду, которой не было у защитников крепости. С разных сторон эта скульптура смотрится по разному.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Если пройти за здания крепости с другой стороны, то шум толпы почти не слышен… Почти тишина. Иссечённые пулями и снарядами стены действительно передают энергетику того страшного времени. Хотя вокруг тепло, солнечно..В этом здании размещено несколько разных музеев и экспозиций. Посещение 9 мая было бесплатным.

 

«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Одна из экспозиций приближена к реальности. Воссоздана обстановка тех дней: фигуры убитых и раненых бойцов, пытающихся прорвать окружение бойцов, совет командиров. Всё это размещено среди вещей, найденных во время раскопок крепости. Слышны звуки боя.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Особенно интересно было здесь детям. Они рассматривали и задавали родителям много вопросов
В этом здании размещено несколько разных музеев и экспозиций. Посещение 9 мая было бесплатным
Другая выставка была тоже особенной. Много разных эффектов, которые переносили в эпоху 80-летней давности. Под этим стеклянным полом находятся подлинные вещи: каски, фляжки, гранаты, гильзы. чашки, — всё, что было найдено на месте боёв. Некоторые люди обходили стеклянный пол по другой части зала. Одна женщина сказала: «Я не смогла пройти — кощунство как будто».
В этом здании размещено несколько разных музеев и экспозиций. Посещение 9 мая было бесплатным
Когда я читала эту надпись, ком стоял в груди…Вообще ощущения от места, от сознания того, что  всё, о чём ты читаешь на стендах, происходило именно здесь, в этих стенах не оставляют равнодушным. Эти своды, этот вековой обнажённый кирпич…
В этом здании размещено несколько разных музеев и экспозиций. Посещение 9 мая было бесплатным
Маленькая девочка остановилась перед этим плакатом и сказала маме: «Самое страшное, — это вот это».
В этом здании размещено несколько разных музеев и экспозиций. Посещение 9 мая было бесплатным
Торжественная часть праздника окончилась. Но люди не спешили расходиться. Звучал фронтовой вальс:» Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай…» И почему-то подумалось — а помнят ли? Или кому-то очень хочется, чтобы забыли..
В этом здании размещено несколько разных музеев и экспозиций. Посещение 9 мая было бесплатным
Дети облепили танки. И этот контраст сделал эти мощные машины безоружными. Как хорошо, когда пушки молчат.

 

«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Самодеятельные музыканты играли «Рио-Риту»-  мелодия довоенных танцплощадок
В этом здании размещено несколько разных музеев и экспозиций. Посещение 9 мая было бесплатным
Как будто отпраздновала с близким человеком
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
В сохранившихся руинах здания разместилась фотовыставка. Эти документальные снимки талантливых военкоров передают ликование и радость победных дней мая 1945 года.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Советский командир с чешскими детьми после освобождения Праги.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Большую и подробную экспозиции по истории Брестской крепости и о судьбах её защитников мы смотрели два часа. Очень интересно рассказывала экскурсовод. Информация собиралась по крупицам — титанический труд. Посетителей было много.

«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)

«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Стойкость духа людей того времени и вера в Победу в этом письме, написанном 1 июля 1941 года Александром Кругловым, сумевшим вырваться из осады: «Прошу вас не горевать и не плакать: если умру, то умирать буду за своё, народное, великое дело. Пусть помнит презренный враг, что не бывать ему на русской земле.»
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
А стены этого бывшего порохового погреба хранят память о женщинах и детях, которые урывались тут от обстрелов.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Вечная память!
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
А на улице май, праздник. Так и должно быть. Люди гуляют и радуются, — и это то, о чем мечтали защитники Бресткой крепости.

С этого памятного места мы ушли только в пять часов вечера. Но можно было быть и дольше, ходить, рассматривать. Здесь так тесно переплелось прошлое и будущее, что уходить не хотелось. Я думаю, что побывать в этом месте должен каждый.

За то время, что оставалось до вечера мы походили ещё по центру города. Побывали в музее паровозов, на пешеходной улице Советской. Так приятно было ощутить себя среди множества людей с настроением подобным твоему.

«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Пешеходная улица Советская. Возле этого памятника частный экскурсовод Юрий приглашает на индивидуальную экскурсию и готов рассказать все тайны своего города.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Это располагающее для прогулок место с обилием кафе, художников, ремесленников. Как уютно, должно быть, посидеть на балкончике, поглазеть на праздную толпу.
«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)
Вечером в центре улице играл молодежный ансамбль, кто хотел, танцевал. Вот такая тусовка. Жаль, что в Слуцке нет похожего места.

 