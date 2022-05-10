«Кажется, что на улицу вышел весь город». Что поразило случчанку 9 мая в Бресте (+ фото)

Я никогда не была в Бресте. А в этом году мы решили, что 9 мая обязательно поедем в Брестскую крепость — святое место, символ стойкости и веры в Победу для миллионов людей.

Выехали мы в начале шестого утра, чтобы к началу торжеств быть на месте. Дорога была пустынная, машин мало. Добрались за три с нполовиной часа. Центральный проспект Бреста имени Машерова ведёт напрямую к Брестской крепости. Километра за два машину оставили, потому что дорога была перекрыта, пошли пешком. По улице в направлении крепости уже шли люди. Кое-где собирались группами, царило оживление.

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С этого памятного места мы ушли только в пять часов вечера. Но можно было быть и дольше, ходить, рассматривать. Здесь так тесно переплелось прошлое и будущее, что уходить не хотелось. Я думаю, что побывать в этом месте должен каждый.

За то время, что оставалось до вечера мы походили ещё по центру города. Побывали в музее паровозов, на пешеходной улице Советской. Так приятно было ощутить себя среди множества людей с настроением подобным твоему.