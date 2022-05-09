«Мамочка, миленькая, хоть бы ещё этот разочек пожить!» Почему белорусский актёр приехал поздравить Зинаиду Стажинскую (видео)

Накануне Дня Победы белорусский актёр Александр Бранкевич с гостинцами заглянул в гости к своей соседке по микрорайону — Зинаиде Стажинской. Во время Великой Отечественной войны случчанка была ребёнком. Год назад «Кур’ер» рассказывал о судьбе случчанки в материале «В 7 лет я понимала, что такое жизнь и смерть». Её детство пришлось на военные годы, и она несколько раз спасалась от сожжения заживо и охоты, которую на них устраивали оккупанты.

А визит накануне 9 Мая в гости к Зинаиде Стажинской состоялся благодаря её соседке Валентине Платоновне. Она позвонила в редакцию и рассказала, что по 11-му городку ездит агитационная машина с работниками культуры и поздравляет ветеранов. «Моя соседка – Зинаида Стажинская не ветеран войны. К ней не заехали, хотя я так надеялась. Ведь она тоже пережила ужасы войны», — рассказала Валентина Платоновна.

«Кур’ер» помнит героев своих публикаций. Потому и решили заглянуть к Зинаиде Стажинской и тоже поздравить её с Днём Победы.