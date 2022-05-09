Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

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Ещё одна подборка фотографий с празднования Дня Победы в Слуцке, день, 9 мая.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.
Фотографии: Александр Шелехов

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

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Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.
Фотографии: Алесь Достанко

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

Празднование Дня Победы в Слуцке. Фотографии, часть 2.

 