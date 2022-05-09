Празднование Дня Победы в Слуцке: что было с утра (фотографии)

В Слуцке проходят общегородские мероприятия в честь Дня Победы. Смотрите подборку фотографий.

Ранее: День Победы. Программа праздничных мероприятий в Слуцке (будет много новинок +какой будет погода)

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Случчанка Юлия Серченя, которая с семьёй ожидала праздничную колону возле «тысячи мелочей», удивилась необычному поведению праздничной колоны. Она ожидала, что все участники шествия, как обычно, пройдут до центральной площади Слуцка.

«Но как-то странно было. Военные, кадеты и молодёжь пошли дальше, а кто за ними, свернули к Дому культуры. А другие, кто за ними стали, постояли, не поняли прямо идти или как, и тоже свернули к ДК».

Впрочем, как мы писали ранее, в программе праздника много новинок.

Также, судя по отзывам горожан, концерт на сцене возле ГДК был особенно проникновенным. «Может на фоне событий, но я посмотрела от начала до конца, только потом пошла гулять. Молодцы все – и ведущие, и кто танцевал, и пел и готовил программу! Передайте им!», — сказала «Кур’еру» Валентина Ивановна.