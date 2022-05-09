«Помогаю выбрать бюстгальтер». 5 необычных услуг, на которых зарабатывают белорусы

С развитием соцсетей продвигать себя и свои услуги стало проще. Теперь в том же Instagram можно встретить очень любопытные предложения от разных специалистов. Брафиттер, например, поможет вам подобрать правильное нижнее бельё, организатор пространства наведёт порядок в шкафу, фитопатолог определит, почему страдает комнатное растение. А как вам послеродовое пеленание для женщин? Такое тоже практикуется. Onliner попытались понять, это скорее хобби или реальная возможность для заработка.

1. Брафиттер: «80% женщин носят не свой размер белья»

Наталья Коллар с 2014 года занимается поставками нижнего белья в Беларусь и продает его оптом. С начала прошлого года предпринимательнице захотелось «чего-то нового» — и она решила пройти обучение брафиттингу (от англ. bra fitting — «подбор бюстгальтера»). По словам белоруски, эта услуга давно доступна на Западе: в крупных салонах нижнего белья работают профессиональные консультанты.

— В Беларуси брафиттингу не обучают — я получала образование в России, Украине и Польше. Это курсы, где специалисты рассказывают обо всех нюансах по подбору белья. На самом деле, влияние бюстгальтера на наш организм больше, чем многие думают. И речь не только о физиологии. Есть тесная связь между тем, как женщина к себе относится, насколько себя любит, с её психологическим здоровьем и самочувствием.

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«Твоя грудь скажет тебе спасибо» — с таким слоганом продвигает свои услуги в Instagram Наталья. Но какая может быть сложность с подбором бюстгальтера, спросите вы? Неужели без консультации отдельного специалиста не обойтись? Собеседница объясняет: по статистике, 80% женщин носят не совсем подходящее им бельё, часто жертвуя здоровьем ради эстетики.

— Особенно это касается обладательниц пышной груди. Подумаешь, немного поджимает, где-то трёт или шлейка постоянно спадает — поправлю и пойду. А это абсолютно неправильный подход. Если грудь не поддерживается, то со временем падает вниз, развивается птоз. И очень много других моментов с этим связано — со здоровьем спины, лимфотоком, кровеносными сосудами.

Если бы это была ерунда, брафиттинга вообще бы не было как явления.

За 79 рублей белоруска предлагает онлайн или офлайн-консультации, чтобы женщина могла понять, какое в принципе белье ей подходит. Более популярная услуга — это шопинг-сопровождение. Стоит 97 рублей.

— Клиентка заранее заполняет анкету. При встрече в магазине или торговом центре мы все анализируем, а потом выбираем подходящий ей бюстгальтер. Обычно одной встречи достаточно, чтобы женщина впоследствии могла выбрать себе любое боди, купальник или бюстгальтер.

Есть ли спрос сегодня на услуги брафиттеров в Беларуси? Готовы ли люди за это платить?

— Запись у меня идёт — было уже более 100 клиентов. Но пока это ещё не очень популярное направление, скорее как дополнительный доход можно рассматривать. Я ведь помимо консультаций продаю бюстгальтеры параллельно. А ещё стараюсь популяризировать брафиттинг: выступаю на мероприятиях, провожу мастер-классы. В будущем хочу организовать свою школу, где можно будет пройти обучение.

2. Организатор пространства: «Даже муж не знает, сколько я потратила на обучение»

«Меняю качество жизни», — так пишет о себе в шапке профиля белоруска Татьяна Сластенкина, мама троих детей. Она продвигает себя как профессионального организатора пространства. Это консультанты, которые умеют складывать вещи так, чтобы они не расползались по квартире в хаотичном порядке.

Татьяна рассказывает: много лет она была в декретном отпуске, но всё никак не могла привести в порядок свой дом.

— Я не справлялась с домашним хозяйством. Не понимала, почему у меня не получается поддерживать порядок, хотя времени достаточно. Начала изучать эту тему и узнала о концепции минимализма. Выяснилось, что у меня очень много лишнего, и я не уборкой занимаюсь, а перекладыванием вещей с одного места на другое. Дети тоже были не приучены к порядку: не понимали, что и где должно лежать.

Татьяна записалась на курс в российскую «Академию порядка» и так вдохновилась, что решилась сделать организацию пространства своей профессией.

— Сколько я потратила на обучение, не скажу — даже муж не знает, — смеётся белоруска. — Учусь уже год и ещё не закончила. Параллельно развиваю свой Instagram, набираю клиентов. Но пока я начинающий специалист. Такого, чтобы я могла на деньги от консультаций спокойно жить и растить детей, точно нет, — признается белоруска.

Свою помощь Татьяна сейчас оценивает в 150 рублей за выезд. Обычно это 4—5 часов работы, за которые можно многое успеть.

— У некоторых специалистов почасовая оплата, но мне эта идея не нравится. Я предпочитаю сделать одну зону целиком, например, разобрать кухню или шкаф. Мы продумываем, что и где будет лежать, какие контейнеры нужны, раскладываем все по местам. При этом я не трачу время клиента на то, чтобы нужным образом сложить детские носочки — просто объясняю, как правильно это сделать. Оставляю это в качестве «домашнего задания».

Также Татьяна решила пройти обучение по правильному планированию мебели — ещё на этапе заказа у мебельщиков. От наполнения шкафа, считает белоруска, тоже зависит порядок в доме.

— В идеале мне бы хотелось работать с крупными заказами — например, организацией пространства во всём доме. Но пока не все белорусы понимают, зачем вообще нужны мои услуги. Сначала нужно заняться информированием, объяснить, почему организация пространства облегчает жизнь. И, конечно, надо продвигать себя в соцсетях, пока я довольно инертна в этом вопросе.

3. Фитопатолог: «Загруженность большая, новых клиентов в этом сезоне не беру»

У Ольги Лущик вполне понятный бизнес — свой садовый центр. Но параллельно белоруска помогает клиентам за растениями ухаживать. Вот какую самопрезентацию мы увидели в соцсетях.

«Посажу цветы (и любые растения) в вашем доме, офисе, саду. Подберу, чтобы жили, а не загибались. Обеспечу уход или научу ухаживать».

Много ли белорусов готовы оплачивать пересадку комнатных растений.

— У меня клиентов достаточно. В этом сезоне даже новых не набирала, потому что загруженность большая. Помощь может быть разная. Бывает, люди не понимают, что происходит с растением. Оно желтеет и начинает медленно умирать. Тогда я даю консультацию как фитопатолог — это такой «врач для растений». Если человек готов пересаживать его самостоятельно, на этом консультация заканчивается. Если нет — я помогаю с уходом.

По образованию Ольга юрист, а цветами начала интересоваться в качестве хобби. Помогла одной подруге, другой — с этого лет 10 назад всё начиналось. Со временем знакомые стали рекомендовать белоруску как специалиста для «экстренной помощи» растениям.

— В Беларуси фитопатологии не учат. Я выезжала на обучение за границу, в Латвию, поэтому теперь могу заниматься этим профессионально. Но, думаю, если человек активно занимается уходом за растениями, интересуется этим, ему не составит проблемы определить причину заболевания и без специального образования.

Час консультации у Ольги стоит 26 рублей, или $10. Расчёт обычно проводится по факту потраченного времени. Собеседница уверяет: если задаться целью, фитопатолог может легко себя прокормить.

— Я не даю активную рекламу и не ставлю эту услугу на первое место, ведь у меня есть садовый центр. Но если человек будет активно этим заниматься, рекламировать себя как специалиста по комнатным растениям, думаю, зарабатывать можно неплохо. На сегодня спрос есть. Правда, нужно время, чтобы себя зарекомендовать, как и всегда в сфере услуг.

4. Специалист по послеродовому восстановлению: «Пеленаем около 20 женщин в месяц»

Ещё одна популярная практика в Instagram — послеродовое пеленание. Но не думайте, что речь идёт о младенцах — их сейчас редко пеленают. Обёртывают в ткань самих женщин.

Ирина Бурмелева вместе с двумя подругами занимаются пеленанием женщин уже много лет.

— Все знают, что после беременности и родов тело у женщин меняется — выпячивается живот, меняется положение ребёр, таза. И наша процедура направлена на то, чтобы убрать последствия родов и заложить фундамент здоровья на последующее время. Мы пеленаем по запатентованной методике послеродовой реабилитации, обучение проходили в России, — рассказывает Ирина.

Сначала нам показалось, что это некий сеанс психотерапии для тех, кому очень нужно расслабиться. Но Ирина нас поправляет: специалисты в первую очередь работают с телом.

Как именно это работает? Зачем женщину для восстановления после родов пеленать?

— Само пеленание — это уже завершающий этап. Мы приходим домой к женщине, знакомимся с ней, она рассказывает нам про беременность и роды, жалуется на то, что болит. Проводим диагностику и составляем план коррекции индивидуальный. Основная часть процедуры — коррекция — включает в себя висцеральные, остеопатические техники и другие, где мы работаем со связками, внутренними органами, суставами, мышцами. Во время процедуры варим напиток специальный, который несёт функцию прогревания. Дальше отправляем женщину в ванную или душ, умасливаем эфирными маслами с индивидуально составленным ароматом.

В конце кладём в ткань — и происходит «перетягивание» по зонам в восемь этапов, начиная от головы и до самых ног. Эта техника берёт корни в мексиканской традиции.

Длится всё это действие порядка 4—6 часов, с перерывами на кормление младенца. Как именно пеленание помогает избавить от серьезных физиологических проблем после родов, понять сложно. Ирина говорит, что помимо самой процедуры женщину обучают упражнениям, которые впоследствии помогают в восстановлении.

Вообще, когда слышишь о пеленании женщин, трудно воспринимать эту методику без скепсиса. И периодически Ирина сталкивается с таким отношением.

— Иногда говорят: вот наша бабушка или мама считают, что это лишнее, потому что такого раньше не было. Но раньше и время было другое, когда детей сдавали в сад, а про послеродовое восстановление никто не думал. А вообще это очень древняя традиция. Акушерки всегда «правили» женщин, занимались ими, а не ребёнком.

Процедура пеленания стоит 500 рублей. Казалось бы, очень дорого, но клиенты есть. Ирина с подругами проводят около 20 пеленаний в месяц — это полноценная занятость для троих.

— Никакой специальной рекламы мы не даём. Те женщины, которые пеленались после одних родов, обычно приходят к нам после вторых-третьих. Или же советуют подругам, сестрам — сарафанное радио получается. Из продвижения — мы проводим живые встречи с беременными, также ведем Instagram, где размещаем полезную информацию для женщин.

5. Васту-диагност: «Консультация дипломированного специалиста может стоить от $200»

«От всей души предлагаю то, что умею и люблю делать — васту-диагностику жилых и офисных помещений», — такое объявление мы встретили в соцсетях. Из любопытства созвонились с автором Натальей Лопан.

— Для простого понимания: васту — это аналог фэншуя китайского, наука о гармоничной организации пространства вокруг себя. Человек приходит в какое-то место, строит свой дом и вторгается в естественное течение жизни, которое шло до него. И вот как компенсировать это вторжение, учит васту.

Основной заработок Наталье приносит классическая работа экономистом, а васту — это дополнительная активность. Узнала про это направление белоруска от подруги, когда училась на дизайнера интерьеров. Наталья решила совместить два направления. В итоге выяснилось, что люди, занятые ремонтом, меньше всего думают о сторонах света. А вот позже, когда душа просит изменений, могут решиться на консультацию.

— Несмотря на то, что я мало заявляю о себе, заказчики есть. Один пришел, кто-то ещё посоветовал — и такая цепочка получается. Про васту до консультации знают не все, но, как правило, у каждого есть запрос на изменения. В психологии дом символизирует внутреннее устройство человека. И меняя что-то в расстановке, в каких-то решениях, мы меняемся внутри, — метафорично говорит о своем увлечении девушка.

Обычно до консультации Наталье присылают план дома-квартиры, и она делает для клиентов васту-карту.

— Это уже сориентированный по сторонам света план квартиры и достроенный до правильной фигуры, чтобы было видно, всё ли соответствует. Васту, например, считает благоприятным вход на северо-востоке, окна — север, восток. Если окна с другой стороны, то их надо завешивать плотными шторами. Центр помещения должен быть по возможности свободен. Тяжелые предметы мебели нужно располагать на западе-юго-западе — это так называемая «зона оттока», — перечисляет ограничения диагност.

После составления карты белоруска выезжает на место, встреча с клиентом обычно длится 1,5—2 часа. В зависимости от времени, потраченного на общение и составление карты, диагност оценивает стоимость своей работы — от $50 до 150. Консультация дипломированного специалиста может начинаться от $200.

— У меня цены пока символические, просто потому что труд должен быть оплачен. Я ещё не определилась, готова ли рискнуть и заняться этим плотнее. Но есть примеры перед глазами, что на васту можно хорошо зарабатывать, — уверяет белоруска.