9 мая 1945 года, 77 лет назад, произошло событие, которого ждали миллионы людей, — был побеждён фашизм. Трагические отголоски тех событий дают о себе знать и поныне. В каждой белорусской семье живёт память о предках, которые пережили ту войну. Военные реликвии хранят потомки, а некоторые передают их в музей, чтобы сберечь и показать свидетельства страшной войны и память об её участниках.

«Кур’ер» вместе со Слуцким краеведческим музеем собрал для вас истории из жизни людей, воевавших на Случчине, и их военных реликвий.

Автомат Георгия Дмитриенко

Уникальное оружие – автомат ГТД — вручную делали в партизанской мастерской. Его создатель – Георгий Тихонович Дмитриенко. В отчёте по испытанию оружия лаконично отмечено: «Дальность полёта пули — летит туда, где фашист; убойная сила – бьёт наповал».

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Георгий начал войну в звании сержанта. В первые же дни получил два ранения и попал в сельскую больницу. А когда пришёл в себя, то фронт был уже далеко. Так он оказался в партизанском отряде им. Громова на Случчине. Отряд рос, вооружения не хватало, особенно автоматов. Георгий предложил командиру изготавливать оружие самим, ведь до войны он учился в техникуме.

За образец взяли ППД (пистолет-пулемёт Дегтярёва). Под мастерскую обустроили колхозную кузницу в деревне Яминск (Любанский район). Инструменты добывали у врага, помогало население. Железа в округе хватало. Для изготовления кожуха использовали автомобильный насос. Ось тракторного плуга перековали в затвор. Для передних и задних упоров дискового магазина подошли лемехи картофелеокучника. Трудностей было много, но цели достигли.

Первые бои показали, что автомат обеспечивает нужную плотность огня и дальность стрельбы. Георгий Дмитриенко к тому же повысил ёмкость магазина с 72 до 93-97 патронов. Вместе с товарищами Георгий делал ещё и ружейные гранатомёты с боеприпасом собственной конструкции (на фото). Он был не только мастер на все руки, но и участвовал во многих боях по разгрому вражеских гарнизонов в сёлах.

После войны старшина сверхсрочной службы, автомобилист, специалист 1 класса, остался всё тем же неутомимым изобретателем, газо- и электросварщиком, слесарем и опытным эксплуатационником.

Военный дневник Николая Радюка

Николай Герасимович Радюк — подпольщик, партизан отряда им. Губина, родился в Новодворцах. Когда началась война, ему шёл семнадцатый год. В родной деревне он слыл активистом. Именно он возглавил подпольную группу, одну из многих, созданных на Случчине в первые месяцы оккупации. В неё входили комсомольцы: Владимир Хиль, Михаил Соколович, Степан Кулик, Иван Бабуревич, Николай Просколович, братья Николая – Александр, Леонид и Евгений Радюки. Направляли деятельность группы коммунисты Богунов и Фомин. Парни собирали оружие, проводили разведку и передавали важные сведения из тылов врага.

В конце 1941 года Николай Радюк и Михаил Соколович были внедрены в Слуцкую окружную полицию. Они добывали важную для партизан информацию о готовящихся карательных акциях фашистов и о внутренних делах полиции. В марте 1943 года обстановка обострилась, и находиться парням в полиции стало крайне опасно.

Командование приказало уходить с оружием в лес. Николай успел уйти из города, а Михаила Соколовича схватили и после страшных пыток казнили.

Вместе с Николаем в партизаны ушли трое его братьев и мать Анна Савельевна. Отряд им. Губина действовал на Гомельщине. Николай был зачислен в подрывную группу, участвовал в боях и столкновениях. Он погиб в ноябре 1943 года в деревне Колки Гомельской области. До этого под гусеницами вражеского танка погиб его брат Александр. Спустя несколько дней после гибели Николая на сторону партизан перешёл отряд местной полиции. Один из полицейских передал Анне Савельевне дневники её сына. Сейчас эта потёртая нотная тетрадь с записями Николая Радюка и другие документы о его деятельности хранятся в музее.

Обгоревший планшет Павла Лукьянцева

Павел Петрович Лукьянцев был в числе тех, кто в 1944 году освобождал Слуцк. Те дни он вспоминал так: «…Наш полк ворвался в Слуцк в ночь на 30 июня со стороны деревни Лучники, стрельба ни на минуту не прекращалась. Было тяжело двигаться из-за огня и дыма — отступая, немцы поджигали дома. Упорный бой развернулся в центре города на площади Ленина. С большим трудом выбили оккупантов, засевших в здании горсовета. Немцы обрушили на площадь мощный огонь и бросили в атаку дополнительные силы. Но умелые действия танкистов дали возмож­ность подавить основные огневые позиции немцев. Не менее тяжёлый бой шёл в районе средней школы № 5. Её здание и соседние строения были сильно разрушены. Несмотря на ожесточённое сопротивление врага, город был взят».

Когда в одном из боёв противник подбил танк Лукьянцева, Павлу удалось выбраться из объятой пламенем машины. Сохранился оплавленный огнём личный планшет, который передала в музей его жена.

Вместе с Днём Победы служба для Павла Лукьянцева не завершилась. С 1945-го по 1947-й он продолжал служить на территории Германии.

В 1947 году Лукьянцева перевели в Слуцк в одну из частей 29-й танковой дивизии. С 1953 года он работал учителем в слуцких школах №3 и №6.

Прасковья Горбацевич — партизанский врач на Случчине

Прасковья Горбацевич родилась в 1919 году в крестьянской семье в деревне Кальчицы. Там же окончила школу, а в 1936 году поступила в медицинский институт в Минске. После 4-го курса начала работать терапевтом в Клецком районе.

Война потребовала её знаний и помощи. С первых дней Прасковья работала в военном госпитале. Из-за быстрого продвижения фронта попала в окружение. К своим пробиться не удалось, и она вернулась в родную деревню. Во время оккупации девушка не отсиживалась, а стала участником Греского подполья. Его члены вели разведку, устраивали диверсии в тылу врага.

Когда в конце сентября 1943 года на территории Греского и Слуцкого районов была создана 95-я партизанская бригада имени Фрунзе, Прасковья Горбацевич возглавила медицинскую службу в отряде имени Рокоссовского. Сотни раненых и больных прошли через её руки.

После войны продолжила учёбу, работала в Барановичской области. Она награждена орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом Ленина, медалями, в том числе «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Она «Заслуженный врач Белорусской ССР».

В музее теперь хранятся личные вещи партизанского врача: медицинские инструменты, документы. Их Прасковья Горбацевич лично передала в музей.

Василий Тишкевич с «венкой» дошёл до Вены

Гармонь, которую в народе называли «двухрядная венка», прошла со случчанином Василием Тишкевичем всю войну. Сыграл он на ней и в Вене после освобождения австрийской столицы. Теперь гармонь можно увидеть в музее.

Василий Тишкевич был командиром взвода партизанского отряда им. Будённого бригады им. Фрунзе, которая действовала в Слуцком районе.

Из наградного листа мы узнаём, что 27 июня 1943 года Василий Тишкевич участвовал в неравном бою с превосходящими силами немцев и полицаев в деревне Рудня Греского района, в котором взвод уничтожил 35 фашистов. Василий находился на фланге, метко бил врагов из ручного пулемёта, сдерживая его напор. За этот бой взводный был награждён медалью «За боевые заслуги».

Партизаны сражались не только с оружием в руках, но и проводили концерты для местных жителей. До войны Василий Семёнович преподавал в Гольчиц­кой средней школе, искусно владел музыкальными инстру­ментами. Он создал в партизанской бригаде ансамбль, который пользовался большой популярностью.

После освобождения Беларуси Тишкевич продолжил сражаться в действующей армии. Был участником Венской операции и встретил Победу в Австрии. Награждён медалью «За взятие Вены». После войны руководил начальной школой в деревне Аполины и преподавал в Строховской базовой школе.

Галина Сытько и её легендарная сумочка

Галина Арсень­евна Сытько — связная партизанского отряда

им. Кирова бригады им. Фрунзе. В музее можно увидеть небольшую дамскую сумочку-ридикюль. В ней девушка проносила в Слуцк листовки, там помещалась как раз пачка прокламаций. В них подпольщики обращались к своим землякам со словами поддержки, рассказывали об успехах Красной Армии и объясняли, что требуется делать жителям.

Сохранилась и тетрадка, в которую Галина записала свои военные воспоминания начиная с 22 июня 1941 года. В записях есть рассказ о том, как Галина участвовала в передаче взрывчатки для подрыва Слуцкой электростанции 5 декабря 1943 года.

«Собрались наши женщины в Слуцк продавать ягоды, и я с ними. В корзину на дно положила тол, а сверху насыпала ягод. Вышли на шоссе, видим — идёт трактор. Попросили подвезти нас, но сесть негде всем. Тогда тракторист взял наши корзины и поехал, и так быстро, что мы потеряли его из вида.

Женщины волновались за ягоды, а я беспокоилась, что тол может пропасть или его обнаружат. Но когда мы подошли к Весее, то увидели, что наш тракторист нас ждёт и корзины на месте».

Галина вспоминает ужасные факты зверств фашистов, которые на Случчине сжигали деревню за деревней. После войны Галина Арсеньевна жила в Слуцке.