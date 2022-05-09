«Добивают не добитых» в Отечественной войне… 9 Мая в Солигорске

В понедельник, 9 мая, в Солигорске у памятника «Скорбящей матери» у развилки дорог под Старобином традиционно прошёл праздник, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие открыл небольшой хор современной песней «Что ты знаешь о войне?», в которой прозвучали слова: «…и вновь ракеты наносят удары».

Дальше были поздравления с праздником. Ветеран Павел Александрович сказал, что надо дружить с Россией, а в поздравлении святого отца, настоятеля солигорского собора, прозвучало, что в сегодняшней войне «добивают не добитых» в Отечественной войне, и об этом должна знать молодёжь.

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Остальное, всё традиционно: возложили цветы и разъехались.