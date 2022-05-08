Вы же видели новость про жителя Слуцка, который до подорожания успел купить 700 пачек сахара? Если учесть, что цена на сахар выросла примерно на 70 копеек, мужчина одним махом сэкономил 490 рублей. В обычной жизни такое количество можно растянуть минимум на 3 года. Onliner нашёл других запасливых белорусов и узнал, чем они закупались на волне ажиотажа.

Сахар, соль, масло, крупы

Продолжим разговор про сахар: судя по всему, запаслись им белорусы неслабо. В «Белгоспищепроме» недавно рассказывали, что обычно в месяц продаётся по 1—1,5 пачки сахара на человека, а в марте пришлось аж по 3 килограмма!

Зачем дома так много сахара? Вот вам история Сергея, который шёл-шёл — и внезапно обнаружил себя на парковке с тачкой, доверху наполненной сахаром.

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— Как только услышал, что появились проблемы с закупкой семян сахарной свеклы, задумался о том, что надо бы сделать запас. Специально за сахаром никуда не ходил, просто держал в уме. И вот в один из дней, командировавшись в Лепель, зашёл в большой «Хит» и отметил про себя, что там полностью безбарьерная среда. Стоянка удобная — метрах в 10 от входа оставил машину. Когда увидел пару поддонов с сахаром, решил: надо брать! Цена была то ли 1,77 рубля, то ли 1,79 — врать не буду. Взял большую тачку, погрузил и на ней же довёз до авто. Операция заняла 5 минут, количество сожжённых калорий свелось практически к нулю. Ребята, ехавшие со мной домой, немного удивились, пошутковали. Но, похоже, смеётся тот, кто смеётся последним! — шутит белорус.

Мужчина купил 40 кг сахара — признаётся, что на большее просто не хватило денег. При среднем расходе около 2 кг в месяц запаса хватит на полтора года. А ещё теперь всегда есть повод для юмора. Сергей любит спрашивать у знакомых: «А чего так несладко вам живётся?», намекать на то, что «Скоро вместо коньяка в гости с сахаром ходить буду!», или предлагать взаимовыгодный обмен: «Меняю 10 кг сахара на машину».

Что касается экономии, то выиграть получилось около 28 рублей — сумма не огромная. И запасы нужно где-то хранить, то есть инвестиция на самом деле спорная.

Другое дело, если семья делает закатки — тогда мешок сахара может легко уйти за лето. Даже соль с такой целью некоторые покупают мелким оптом. Ольга, например, два месяца назад купила целых 7 пачек «Артёмовской» соли из Украины.

— Стоила около 2 рублей пачка (1,5 кг), забрала последние. Только с этой солью у меня получаются самые вкусные огурцы «под крышку», — так объясняет свой порыв белоруска. — Ещё недавно набрала семян на 5 лет вперед, просто чтобы были — помидоры, огурцы, кабачки, зелень. Но это я покупала не из экономии, а из-за риска, что такие семена пропадут из продажи.

Ещё один ходовой продукт, который хранится долго, — это подсолнечное масло. Наталья купила 6 бутылок «Олейна» по 4,7 рубля. Как и предыдущая героиня, опасалась скорее не подорожания, а возможного дефицита.

— Неизвестно, смогут ли украинцы засеять поля подсолнечником, а потом собрать и переработать урожай: рабочих рук не хватает, сельхозтехника много где уничтожена, да и боевые действия в южных регионах никто не отменял. Перспектива так себе, поэтому на всякий случай закупились.

«Олейну» в продаже журналисты не нашли, но другого подсолнечного масла в магазинах пока достаточно. Цены сопоставимые, то есть существенной экономии не вышло.

Иногда продуктами в оптовых масштабах белорусы запасаются для дачи. Так поступила Марина.

— Ещё в феврале мы закупились на дачный сезон: 20 кг сахара, по 2—3 кг разных круп, 6 литров масла — оливковое, кукурузное, горчичное, кунжутное для салатов. Мы полгода проводим на даче и раз в неделю выезжаем в город и магазины, поэтому нам удобнее покупать про запас, к тому же надо делать консервацию. Вот соль не успела купить, теперь ищу. На сезон надо не меньше 3 кг, чтобы хватило на все закатки.

Спрашиваем, не тяжело ли делать такие глобальные закупки — как это всё организовать и где хранить?

— В «E-доставке» мне привезли всё необходимое. Сын помог перезагрузить продукты в мою машину, и мы сразу всё отвезли на дачу. С хранением проблем никаких: моли там у нас нет, можно не беспокоиться. Но излишков я стараюсь не держать.

Про моль, кстати, важное замечание. У некоторых она поедает все запасы.

— Я купила на волне паники по паре пачек гречки, риса, перловки. И мне, как выяснилось позже, привезли их с пищевой молью — она внутри запаянных пакетов была. Пришлось купленное выбросить, а вместе с ним и те крупы, которые уже были, потому что моль успела туда залезть. Запаслась так запаслась! — смеётся Катерина.

Средства гигиены

Помимо продуктов на волне ажиотажа многие закупались средствами гигиены. И логика здесь понятна: прикинуть, сколько тебе нужно подгузников или прокладок на полгода-год, вполне реально. Теперь посчитаем экономию.

Ольга, любительница украинской соли, схватила в «Светофоре» 20 пачек прокладок Bella по рублю. В интернете мы нашли такие минимум по 1,88 рубля. Сэкономленные 17 рублей можно потратить на что-нибудь приятное.

Наталья решила по максимуму запастись подгузниками: просчитала, что дочке они понадобятся ещё минимум полгода.

— Мы купили 6 коробок Pampers premium care по 84 штуки. Минимальная цена тогда была 69—75 рублей за коробку. Сейчас такие же подгузники продаются от 109 рублей. Мужу купила несколько сменных картриджей Gillette mach 3. Брала по 18 рублей, сейчас они стоят в среднем 29—34 рубля.

Ирина полтора месяца назад купила 4 коробки подгузников по 176 штук. Тогда они продавались по 112 рублей, две коробки уже израсходованы. Сейчас эти же памперсы можно купить на акции за 110 рублей, то есть на коротком отрезке сэкономить не получилось.

Зато с упаковками по 52 штуки всё сложилось удачно: семья купила 30 пачек по 37 рублей, сейчас они на акции стоят минимум по 50 рублей. Считаем разницу и получаем 390 рублей — неплохо.

Таблетки для посудомойки и стиральный порошок

Мелким оптом белорусы любят также закупать таблетки для посудомойки и стиральный порошок. Евгения взяла три упаковки таблеток Finish по 100 штук каждая. Покупала их по 42 рубля, на пике они подорожали до 90. Но сейчас цены откатились назад — такие таблетки мы нашли за 48—50 рублей.

Ольга ещё до Нового года взяла 6 бутылок геля для стирки Gama, покупала его по 30 рублей с копейками. Сейчас такой же порошок мы нашли за 45,90 рубля. Получилось 134 рубля выгоды, хватит запасов хозяйке на два года.

Некоторые закупались порошком, опять же опасаясь дефицита. У Ксении, например, есть свой любимый бренд. Недавно она решила взять порошка побольше, потому что заметила проблемы с доставкой.

— Это немецкий порошок, марка не на слуху. Покупала по 38 рублей за 6 килограммов, взяла остатки. И продавец-ипэшник, который его продавал, прекратил работу. На российских сайтах этот же порошок сейчас стоит 66—80 рублей, это для меня дорого.

Корма для животных

Помимо порошка Ксения озаботилась покупкой корма для домашних животных. По её словам, говядина для собак и субпродукты подорожали в последнее время на 50—60 копеек за килограмм.

— В моих количествах это существенно. И есть перебои с поставками, поэтому я решила купить сразу 50 кг мяса для собаки. В деньгах экономия была рублей 30, но вопрос скорее в наличии.

Отвечая на вопрос, где теперь хранить всё это мясо, Ксения показала фото ещё одной покупки — морозильной камеры.

— Купила б/у Liebherr за смешные деньги — всего 150 рублей. Раньше не решалась делать запасы из-за отсутствия места, а теперь всё сложилось. Буду закупаться при случае большими объёмами, сэкономлю и на времени, и на топливе. В любом случае животных проще правильно кормить, чем потом лечить, поэтому приходится оптимизировать закупки.

Евгения тоже решила закупиться кормом для животных — взяла сразу 10 кило для кота мейн-куна и 5 кг — для шиншилл. Посчитаем экономию на примере кошачьего корма. Перед Новым годом белоруска купила 10 кг за 190,4 рубля. Теперь в этом магазине такое количество корма отдают за 231,90. Уже сейчас покупка себя оправдала.

А некоторые корма вообще исчезли из продажи, поэтому собачники и кошатники все как один рекомендуют делать запасы.

Деликатесы

Испанский хамон, конечно, не предмет первой необходимости, но некоторые белорусы запасаются и им. Перед Новым годом Павел схватил в «Короне» семь ног по 350—370 рублей за штуку. Говорит, что забрал всё, что было тогда в наличии.

— Съел пока только одну ногу, три продал друзьям, три осталось. Думаю, до Нового года хватит. Покушал, маслом оливковым смазал, марлей накрыл — и можно хранить при комнатной температуре довольно долго. А эстетика какая! — хвастается покупкой Павел.

Спрашиваем, как ему пришло в голову закупиться хамоном в таком объёме.

— Когда пошёл рост курса, решил деньги в деликатесы вложить. Гречка с сахаром всегда в Беларуси будут, а вот хамон… Я вообще по старым ценам и сыры, и оливки покупал, но понемногу. Почти всё по друзьям разошлось.

Одна нога из тех, что прикупил Павел, весит от 6,5 до 7 кг. Кость тянет примерно 1—1,5 кг, остальное — чистый вес. Мы прикинули, что за минусом кости хамон белорус взял по цене где-то около 70 рублей за килограмм.

— На развес в последний раз видел остатки хамона по 75 рублей/кг. А ног в продаже больше нет, я не встречал.

И ещё немного удивительных запасов

Наталья купила контактные линзы — 6 упаковок по 6 линз в каждой и 5 растворов. Общая сумма получилась 500 рублей, этого запаса должно было хватить на год.

— Покупала линзы не из экономии, а просто думала, что не будет поставок. Но самое интересное, что сейчас я решила делать лазерную коррекцию, уже прошла подготовку. Что делать с линзами — непонятно, на барахолке их продавать нельзя…

Своими запасами нас также удивила Елена. Когда все покупали еду и порошки, она при каждой доставке продуктов на дом заказывала пачку презервативов.

— Скажу честно, закупалась я не из экономии, а потому, что была новость, что Durex покидает Россию. Опасалась острого дефицита. Мы со знакомым даже обменивались успехами в заготовках. Он покупал тушёнку, а я презервативы. К слову, у меня тогда ещё была сломана нога, и я носила гипс. И на фоне общей закупки стиральным порошком и консервами в своём положении я выглядела большой оптимисткой.

Израсходовать стратегический запас Елена пока не успела. У неё сейчас хранится 15 маленьких пачек и 6 больших. Купила их девушка за 170 рублей с копейками (не за один раз, конечно, мы посчитали общую сумму). Теперь такой комплект презервативов обойдется в 252 рубля. Пожалуй, Елена знала, чем запасаться.