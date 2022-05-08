Торговые центры Литвы убрали с прилавков практически все российские и белорусские товары, заменив их продукцией других поставщиков. Однако, как сообщают ритейлеры, есть и такие товары, которым сейчас сложно найти замену.

Представитель сети магазинов Iki Вайда Будрене рассказала, что сейчас практически нет товаров, альтернативу которым не удалось найти.

«У нас в основном был белорусский и российский алкоголь. Другая часть товаров — это чаи, шампуни, кондиционеры, рыбные продукты и др. Эти товары можно заменить другими», — отметила она.

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Единственное, что литовскому ритейлу сложно заменить, — это сода. «Она была российская, сейчас соды не хватает. Кроме того, её массово раскупали, продажи выросли в 10 раз», — сказала Вайда Будрене.

Глава сети Norfa Дайнюс Дундулис также отметил, что после расторжения договоров с поставщиками из Беларуси и России, единственная проблема — поставки соды.

«Честно скажу, тут есть проблема. Может, мы что-то и нашли, но партии маленькие. Альтернативы есть, но пока незначительные», — рассказал Дундулис порталу Delfi.

По мнению руководителя сети Norfa, на восстановление поставок соды в Литву может потребоваться время от 3 месяцев до года.

Габриэле Шеренене, представитель магазинов Rimi Lietuva сказала, что у них нет таких товаров, которые вообще пропали после отказа от российской и белорусской продукции. Всем товарам удалось найти замену.

По словам Шеренене, с прилавков магазинов Rimi Lietuva пропали воды Baikal и Darida, пиво Baltika, чай «Майский», несколько видов семечек.

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене отметила, что литовские покупатели больше не найдут на прилавках минералку Borjomi, чай Greenfield, кофе Jardin, чулки Conte, рыбную продукцию Santa Bremor.

Дапкене также заявила, что было немало проблем с поиском соды. На данный момент её везут из Боснии и Герцеговины. Кроме того, идёт поиск и других поставщиков, пишет «Белорусы и рынок».