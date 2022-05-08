Прибыль выросла в 10 раз. Кому досталась доля рынка «Беларуськалия» после ограничений

Канадская компания Nutrien, крупнейший в мире производитель калия, сообщила о более чем десятикратном скачке прибыли за первый квартал 2022 года, при этом одним из основных факторов успеха стало снижение экспорта из России и Беларуси примерно на 20%. Сможет ли компания существенно нарастить мощности и заменить восточноевропейских поставщиков, рассказал Myfin.by.

Nutrien ожидает, что скорректированная прибыль в 2022 году составит от $ 16,20 до $ 18,70 на акцию – это значительно выше изначальных прогнозов в $ 10,20-11,80 на акцию. При этом таких показателей не ожидали даже аналитики: по данным финансовой компании Refinitiv, доходность акций Nutrien прогнозировалась на уровне $15,20.

Европейские производители удобрений также не отстают от заокеанских коллег. Так, немецкая компания K+S повысила годовой прогноз основной прибыли на 40%, а норвежская Yara сообщила о более высоком, чем ожидалось, уровне основной прибыли, даже несмотря на более высокие затраты на природный газ, необходимый для производства.

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Новые мощности

Таких выдающихся показателей Nutrien смогла достичь из-за колоссального мирового дефицита калия и продолжающегося роста цен на удобрения в связи с ограничениями поставок из Беларуси и России.

Согласно данным геологической службы США, на Беларусь в 2020 году приходилось 16,8% производства калия в мире, а на Россию – около 18,4%. При этом Канада обеспечивала 31,4% глобальных поставок.

По информации Nutrien, введение санкций и других ограничений в отношении Беларуси и России привело к падению экспорта калия из региона в январе-марте текущего года примерно на 20% по сравнению с первым кварталом 2021 года.

На фоне всё увеличивающегося спроса компания собирается ещё дополнительно нарастить производство калия, хотя в марте уже заявляла о планах роста почти на 1 млн тонн – до примерно 15 млн тонн в 2022 году.

Теперь же, по словам и.о. гендиректора Кена Зейтца, Nutrien может увеличить производство до 18 млн тонн. При этом можно будет обойтись без серьёзных капиталовложений, а вот для достижения показателей в 18-23 млн тонн потребуются большие расходы. Зейтц отметил, что компания всё равно намерена увеличивать объёмы и не останавливаться на 18 млн тонн.

«Дипломатия удобрений»

При этом крупные импортёры удобрений продолжают активно искать альтернативу производителям из Беларуси и России. Так, в апреле Нигерия была вынуждена добиться чрезвычайных поставок канадского калия после того, как страна не смогла импортировать удобрения из России из-за влияния западных санкций.

А новый министр сельского хозяйства Бразилии (страна является одним из крупнейших потребителей калия) начал турне по странам Ближнего Востока и Северной Африки, которое уже назвали «дипломатией удобрений» – на переговорах в Иордании, Египте и Марокко будет обсуждаться увеличение импорта.