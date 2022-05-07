Как обстоят дела с рассрочкой в Беларуси? Что предлагают банки, ретейл, мобильные операторы

Карты рассрочки или приобретение каких-то товаров с возможностью оплаты частями были довольно популярны у наших покупателей. По приблизительным оценкам, в том или ином виде ими пользовался каждый пятый белорус. Этот инструмент стимулировал потребительскую активность, а для покупателей обходился дешевле кредитов. Однако в кризис банки существенно сократили выдачу кредитов. Officelife посмотрели, что осталось на рынке рассрочек сейчас.

Рассрочка от банков

Ещё в начале года белорусские банки предлагали около десятка карт рассрочки. Условия по ним были похожие: при покупке в магазинах-партнёрах ставка составляла символические 0,0001% от суммы, лимиты по картам зависели от зарплаты и варьировались от 2 до 20 тыс. рублей. Насколько известно, выпущенные карты продолжают работать, а вот если такой карты не было?

Сейчас оформить карту рассрочки предлагает только Банк ВТБ (Беларусь). Это карта «Черепаха» с лимитом 5000 рублей, такой же лимит был и до кризиса. Но стоит иметь в виду, что если вы рассчитаетесь этим «пластиком» в магазинах вне партнёрской сети или снимете наличные, то он превратится в полноценный кредит со ставкой 39,9% годовых.

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В МТБанке, который первым из банков в Беларуси выпустил карты рассрочек в нынешнем виде, нам сообщили, что пока только принимают заявки: если будет получено добро, то карту выдадут, когда выдача возобновится.

Обычных кредитов в банках сейчас почти не осталось: если не учитывать льготные варианты на отечественные товары (такие выдают, например, Беларусбанк, Белинвестбанк, Банк «Решение»), то ставки по немногочисленным вариантам составляют от 30-40% годовых.

Ещё один вариант покупки каких-то товаров в рассрочку — оформить её непосредственно в магазине.

Мобильные операторы

Здесь возможность платить за смартфон или планшет частями официально осталась. Например, на сайте А1 цены указаны в двух вариантах — если платить сразу или в рассрочку на 11 месяцев. Разумеется, в первом случае покупка будет выгоднее. Для оформления рассрочки нужен паспорт, но компания предупреждает, что по своему усмотрению может попросить предоставить справку о доходах за 3 месяца и карточку соцстраха.

Абоненты МТС могут купить гаджеты в рассрочку на 7 или 12 месяцев. В колл-центре нас заверили, что для оформления покупки в рассрочку нужен будет только паспорт.

Отметим, что покупать в рассрочку у операторов могут только их клиенты, а если вы, к примеру, имеете задолженность по своим счетам, то в рассрочке вам откажут. Нельзя будет и перейти к другому оператору, пока вы не рассчитаетесь за купленный девайс.

Крупные магазины бытовой техники

Как правило, крупные ретейлеры принимают уже действующие карты рассрочки от банков, но есть и другие варианты.

Так, для большинства товаров в онлайн-гипермаркете 21vek.by можно выбрать опцию «оплата частями» и получить примерный расчёт по платежам исходя из суммы покупки, времени рассрочки и размера первоначального взноса. Приблизительные расчёты по условиям больше похожи на кредит, чем на классическую рассрочку без процентов. Дальше система подберёт вам варианты, однако во всех случаях речь идет о банковских продуктах.

А вот «Электросила» и «5 элемент», помимо всего прочего, предлагают и свою рассрочку. В обеих сетях рассчитаться за покупки можно в течение 3 или 6 месяцев. В «Электросиле» уточнили, что оформить рассрочку можно только в розничных магазинах и действует она не на все товары. Цена товара при оплате частями будет такая же, как и при единовременной оплате. Из документов нужен только паспорт. «Растянуть» оплату на больший срок можно только с помощью кредитов от банков (каждый ретейлер сотрудничает с определенными банками).

Мебель

В магазинах «Ami Мебель» рассказали, что рассрочка на срок до 6 месяцев предоставляется на сумму от 200 рублей. Решение принимает магазин. Из документов нужны паспорт и справка о доходах за три месяца. При этом в магазине уточнили, что рассрочка не предоставляется на отдельные акционные товары.

В фирменных магазинах компании «Пинскдрев» тоже есть возможность оплатить не всю стоимость покупки сразу. Рассрочка предоставляется на 3 (если сумма покупки до 1000 рублей) или 6 месяцев (до 8000 рублей), но предполагается первый взнос в размере 20%. Такие условия не действуют для заказов, оформленных в интернет-магазине, также есть ограничения по ассортименту для такого способа покупки. Кроме этого, на сайте холдинга сказано, что для оформления рассрочки необходимы справка о доходах и поручитель (тоже со справкой).

И в «Пинскдреве», и в «Ami Мебель» можно также рассчитываться картами рассрочки от банков.