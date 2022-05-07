Раньше понять, куда можно совать свою банковскую карту, было проще простого: узнаешь о банках — партнёрах твоего банка, и всё, застрахован от лишних комиссий. Теперь многие банки поменяли условия, превратив всё в квест. Комиссии выросли в разы в зависимости от карты, и шанс самостоятельно разобраться в их размерах сводится к нулю. Onlíner объяснил, кто и почему «подкрутил» комиссии.

«Банки делают деньги из воздуха?»

Неожиданно выросшие комиссии застали некоторых врасплох, кто-то отдал банку 75 рублей, а кто-то — и 200 евро.

— В начале апреля приезжал к родителям в Минск, с собой взял карточку польского банка, на которой у меня открыт валютный счёт. Деньги снять в Варшаве не успел, подумав: «Ну что поделать, сниму с комиссией 3% в Минске». И вот у банкомата выяснилось, что вместо 1000 евро, которые я хотел оставить родителям на ремонт, мне выдали 800! В банке сказали, что это не ошибка банкомата, а комиссия. Я был просто в бешенстве: у них комиссия — как чья-то месячная зарплата! У меня есть подозрения, что решение открыть границы для иностранцев и упростить въезд для белорусов, которые живут за границей, связаны с решением банков поднять комиссии в разы для снятия денег с иностранных карт, — считает Евгений.

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— У меня карта «Приорбанка» Visa Classic, по договору с ними я имею право снимать деньги в любых банкоматах без комиссии. По крайней мере, так было до 1 апреля этого года, когда банкомат «БСБ Банка» снял с меня комиссию в 5% за получение наличных. В итоге я лишилась 75 рублей, а банк ответил, что всё по закону и ничего мне вернуть не смогут, — говорит Елена. — И это, прошу заметить, белорусская карта, не иностранная!

Какие банки резко повысили комиссии?

Ещё 14 марта «Беларусбанк» поднял комиссию с 3 до 20% за снятие наличных долларов и евро с карт, выпущенных другими банками, а также за рубежом, через свои устройства и сервисы. Для снятия белорусских рублей с таких карт комиссия тоже будет, но куда меньше — 2,5%. А вот за снятие наличных белорусских рублей в банкомате данного банка комиссию у вас вообще не спишут (даже если ваш банк не партнёр «Беларусбанка»).

«БСБ Банк» с 19 апреля также стал брать 20% за снятие в своих банкоматах наличных денег с карт банков-нерезидентов. В этот же день банк решил убрать введённую чуть ранее комиссию в 5% за снятие наличных с карт других белорусских банков, теперь это бесплатно.

С 22 апреля размер вознаграждения за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и кассах поднял и «Альфа-Банк». Теперь держателям карточек, эмитированных банками-нерезидентами, придётся заплатить комиссию 20% от суммы выдаваемых средств.

Но всё это касается банка или банкомата, куда вы принесли свою платёжную карту, а может быть ещё и комиссия банка, который выпустил вашу карту. Некоторые банки вводят комиссию за то, что их клиент пользуется услугами чужих банков и банкоматов. Так что не расслабляйтесь и читайте мелкий шрифт договора и изменения к нему на сайте.

Банки: «Реагируем на аномальную разницу курсов платёжных систем»

Мы спросили у банков, почему они резко повысили комиссии до 20%. Например, «Беларусбанк» говорит, что решение было продиктовано «действующей конъюнктурой рынка».

— «Беларусбанк» при обслуживании держателей банковских платёжных карточек руководствуется законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми актами банка, а также условиями заключенных между банком и клиентами договоров об использовании карточки. Размеры вознаграждений, взимаемых банком при совершении банковских операций, формируются с учётом действующей конъюнктуры рынка. Так, следуя тенденциям рынка, банком было принято решение об изменении размера вознаграждения за выдачу наличных денежных средств в долларах США, евро в подразделениях банка с использованием карточек, эмитированных другими банками, — пояснили в банке.

Примерно такой же ответ «Альфа-Банка»: «это бизнес-решение, которое было принято руководством».

Однако анонимно в одном из банков пояснили, что, скорее всего, и другие скоро будут вводить такую же комиссию. Но это не желание заработать, а попытка покрыть возможные убытки.

— Это не прихоть банков. Когда человек снимает с иностранной карты свои доллары в банкомате, с него списывается сумма по курсу банка — 2,6 рубля за доллар. Банк же оплачивает платёжной системе сумму по её курсу, который раньше был примерно такой же, а после событий в Украине стал 3,5 рубля за доллар. Отсюда и возникает убыток, который банки пытаются покрыть комиссией, — говорит собеседник Onlíner.

Информацию о том, что именно эта разница курсов привела к повышению комиссии банков, нам подтвердили также в «БСБ Банке».

— На сегодняшний день курс международной платёжной системы, например, Visa: 1 доллар = 3,42 рубля. Смотрим курс конвертации по платёжным картам внутри страны: 1 доллар = 2,65 рубля. Курс Национального банка Беларуси: 1 доллар = 2,66 рубля. Исходя из информации выше, курс платежной системы Visa отличается от курса Национального банка на 29%, — поясняет Канасевич Мария, начальник департамента маркетинга «БСБ Банк». — Такая разница создаёт финансовые и репутационные риски при покупке и продаже долларов США. Банки реагируют на такую аномальную разницу, и это логично.

Onlíner спросил платежные системы Visa и Mastercard, чем продиктована такая разница в курсе банков и самой платежной системы. Ответ дали только в Visa, но если вдруг это сделает и Mastercard— сразу опубликуем ответ.

— Отображаемый на сайте Visa тариф приведён с информационной целью и применим к выбранной дате транзакции. Visa не регулирует курс обмена валют банками. При этом обменный курс валют, используемый при обработке операций платёжной системой Visa, устанавливается казначейством платёжной системы Visa. Банки имеют право устанавливать размер комиссии по своему усмотрению, при этом обязаны уведомить клиента, — пояснили Onliner.