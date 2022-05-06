В экономически непростых условиях люди стараются не выбрасывать вещи, бывшие в употреблении, а ремонтировать их. Поэтому специалисты по ремонту во время кризиса могут стать более востребованными, чем в «мирное» время.

Мы уже рассказывали о мастерах по ремонту обуви и одежды. Теперь о своей профессии «Кур’еру» рассказал Сергей Баранцев, слуцкий мастер по ремонту компьютерной техники.

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Где научиться ремонтировать компьютерную технику

По словам собеседника, такой деятельности, как ремонт компьютеров, не учат.

«Лучше всего с этой работой справляются люди, у которых есть, скажем так, «электрическое» образование, — объясняет он, — и хотя бы базовое понятие об электрических процессах. Такие знания можно получить, например, в училище или колледже.

У меня есть товарищ, который занимался ремонтом сотовых телефонов и не знал разницы между током и напряжением. У него было несколько измерительных приборов, к которым он подключал телефоны и ориентировался только на показания, не вникая в их суть. Он по опыту знал, какие цифры на приборе «говорят» об определённых неисправностях, но в происходящих процессах не разбирался. Однако это ему не мешало.

Поэтому абсолютно любой человек с ровными руками, двумя глазами и головой между ушами, имея отвёртку, может заниматься ремонтом компьютеров. Вопрос только в том, насколько успешно.

Сейчас вся молодёжь, особенно парни, считает себя разбирающимися в технике. Пальцем ткни — попадёшь в компьютерщика или айтишника. Есть большая категория «специалистов» — мы их называем «домушники», — которые могут только Windows переустановить и продуть компьютеры от пыли без разборки и тщательной очистки. Это по сути даже не ремонт. В случае возникновения серьезных неисправностей «домушники» разводят руками. Вот для такой работы знаний не надо почти никаких».

Стать самозанятым или ИП

«Что касается ремонта компьютеров, здесь могут быть разные варианты деятельности, — говорит Сергей. — Самый простой — оформиться как самозанятый. Так человек несёт минимальные расходы и риски. Свой единый налог он отработает, даже если поначалу клиентов будет мало. Этот вариант подходит для старта, чтобы оценить, что ты можешь, а что — нет.

Если же человек хочет серьёзно заниматься ремонтом и сотрудничать с юрлицами, то ему нужно создавать мастерскую и оформляться как ИП. Это уже серьёзные затраты: необходимо помещение в относительно проходном месте, оборудование, мебель. В расходы надо записать аренду с коммунальными платежами (а они гораздо выше, чем для населения), кассовый аппарат, рекламу, услуги санэпидстанции, взносы в ФСЗН и прочее. Возможно, будут какие-то вопросы с пожарными, если их не решил арендодатель. На это всё будет уходить несколько сотен рублей в месяц.

Самозанятый может устроить себе выходной и поехать на шашлыки. Предприниматель, у которого есть стационарная точка, даже во время отпуска должен будет оплачивать аренду, коммуналку и прочее».

Какое потребуется оборудование

Сергей Баранцев говорит, что начинающему мастеру по ремонту достаточно разных отвёрток, пинцетов и другого ручного инструмента. Лабораторное измерительное и паяльное оборудование, тестовые платы и микроскоп становятся нужны тогда, когда мастер будет производить компонентный ремонт электроники. А вот для этого уже необходимо знать, как работают радиодетали, микросхемы, транзисторы…

Подводные камни и возможные ошибки

Сергей считает, что сейчас открывать мастерскую в маленьком городе вроде Слуцка уже не так не выгодно, как 15 лет назад. Рынок здесь уже давно поделен между мастерами, которые заслужили репутацию. А вот в городах покрупнее за счёт трудолюбия, знаний и удачи хороший мастер может преуспеть.

Ещё один важный нюанс – современная техника становится всё менее пригодной для ремонта и за 4-5 лет вырабатывает свой ресурс, а ремонтировать её часто экономически не выгодно. 10-летний компьютер даже в идеальном состоянии уже с трудом выходит в интернет. Техника просто морально устаревает, не успев состариться технически.

Из ошибок, которые может совершать начинающий мастер, Сергей называет две основные — неаккуратность и излишняя самоуверенность.

«Обязательно нужно быть честным с клиентом, особенно в маленьком городе, — добавляет он. — В Слуцке, если начинаешь якобы чинить те неисправности, которых нет, либо за ерундовую работу брать большие деньги, — правда в итоге выплывет наружу, и репутация будет испорчена».

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