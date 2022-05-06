В экономически непростых условиях люди стараются не выбрасывать вещи, бывшие в употреблении, а ремонтировать их. Поэтому специалисты по ремонту во время кризиса могут стать более востребованными, чем в «мирное» время.

Мы уже рассказывали о мастерах по ремонту обуви и одежды. Теперь о своей профессии «Кур’еру» рассказал Сергей Баранцев, слуцкий мастер по ремонту компьютерной техники.

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Где научиться ремонтировать компьютерную технику

Профессии будущего. Как заняться ремонтом компьютерной техники, рассказывает мастер из Слуцка
В мастерской. Фотографии: Олеся Белая

По словам собеседника, такой деятельности, как ремонт компьютеров, не учат.

«Лучше всего с этой работой справляются люди, у которых есть, скажем так, «электрическое» образование, — объясняет он, — и хотя бы базовое понятие об электрических процессах. Такие знания можно получить, например, в училище или колледже.

У меня есть товарищ, который занимался ремонтом сотовых телефонов и не знал разницы между током и напряжением. У него было несколько измерительных приборов, к которым он подключал телефоны и ориентировался только на показания, не вникая в их суть. Он по опыту знал, какие цифры на приборе «говорят» об определённых неисправностях, но в происходящих процессах не разбирался. Однако это ему не мешало.

Профессии будущего. Как заняться ремонтом компьютерной техники, рассказывает мастер из Слуцка

Поэтому абсолютно любой человек с ровными руками, двумя глазами и головой между ушами, имея отвёртку, может заниматься ремонтом компьютеров. Вопрос только в том, насколько успешно.

Сейчас вся молодёжь, особенно парни, считает себя разбирающимися в технике. Пальцем ткни — попадёшь в компьютерщика или айтишника. Есть большая категория «специалистов» — мы их называем «домушники», — которые могут только Windows переустановить и продуть компьютеры от пыли без разборки и тщательной очистки. Это по сути даже не ремонт. В случае возникновения серьезных неисправностей «домушники» разводят руками. Вот для такой работы знаний не надо почти никаких».

Стать самозанятым или ИП

Профессии будущего. Как заняться ремонтом компьютерной техники, рассказывает мастер из Слуцка

«Что касается ремонта компьютеров, здесь могут быть разные варианты деятельности, — говорит Сергей. — Самый простой — оформиться как самозанятый. Так человек несёт минимальные расходы и риски. Свой единый налог он отработает, даже если поначалу клиентов будет мало. Этот вариант подходит для старта, чтобы оценить, что ты можешь, а что — нет.

Если же человек хочет серьёзно заниматься ремонтом и сотрудничать с юрлицами, то ему нужно создавать мастерскую и оформляться как ИП. Это уже серьёзные затраты: необходимо помещение в относительно проходном месте, оборудование, мебель. В расходы надо записать аренду с коммунальными платежами (а они гораздо выше, чем для населения), кассовый аппарат, рекламу, услуги санэпидстанции, взносы в ФСЗН и прочее. Возможно, будут какие-то вопросы с пожарными, если их не решил арендодатель. На это всё будет уходить несколько сотен рублей в месяц.

Самозанятый может устроить себе выходной и поехать на шашлыки. Предприниматель, у которого есть стационарная точка, даже во время отпуска должен будет оплачивать аренду, коммуналку и прочее».

Какое потребуется оборудование

Сергей Баранцев говорит, что начинающему мастеру по ремонту достаточно разных отвёрток, пинцетов и другого ручного инструмента. Лабораторное измерительное и паяльное оборудование, тестовые платы и микроскоп становятся нужны тогда, когда мастер будет производить компонентный ремонт электроники. А вот для этого уже необходимо знать, как работают радиодетали, микросхемы, транзисторы…

Подводные камни и возможные ошибки

Сергей считает, что сейчас открывать мастерскую в маленьком городе вроде Слуцка уже не так не выгодно, как 15 лет назад. Рынок здесь уже давно поделен между мастерами, которые заслужили репутацию. А вот в городах покрупнее за счёт трудолюбия, знаний и удачи хороший мастер может преуспеть.

Ещё один важный нюанс – современная техника становится всё менее пригодной для ремонта и за 4-5 лет вырабатывает свой ресурс, а ремонтировать её часто экономически не выгодно. 10-летний компьютер даже в идеальном состоянии уже с трудом выходит в интернет. Техника просто морально устаревает, не успев состариться технически.

Профессии будущего. Как заняться ремонтом компьютерной техники, рассказывает мастер из Слуцка
Сергей Баранцев разговаривает с заказчиком

Из ошибок, которые может совершать начинающий мастер, Сергей называет две основные — неаккуратность и излишняя самоуверенность.

«Обязательно нужно быть честным с клиентом, особенно в маленьком городе, — добавляет он. — В Слуцке, если начинаешь якобы чинить те неисправности, которых нет, либо за ерундовую работу брать большие деньги, — правда в итоге выплывет наружу, и репутация будет испорчена».

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