Люди недели: владельцы слуцких мастерских по ремонту и золотые молодожёны

На этой неделе на страницах «Кур’ера» появилась статья про замечательную семейную пару Константиновых, которые пронесли свою любовь через 50 лет жизни. А слуцкие мастера по ремонту одежды и компьютерной техники рассказали, как открыть своё дело.

Таиса и Георгий Константиновы

Таиса и Георгий Константиновы — случчане, которые 29 апреля отметили 50-летие со дня свадьбы. Они познакомились в Слуцке в далёком 1971 году, через полгода поженились, а потом на долгие годы уехали на Дальний Восток. Там они строили Байкало-Амурскую магистраль. Сейчас супруги-пенсионеры снова живут в Слуцке, радуются детям и растят внуков. Они говорят, что доверие, взаимопомощь и общие интересы только усилили с годами их любовь.

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«Иду и вижу — на балконе стоит моя будущая жена». Прочитайте историю любви, которой уже 50 лет Вера Колесникова

Вера Колесникова — владелица мастерской по ремонту и пошиву одежды в Слуцке. Она опытный портной, закройщик и модельер. Вера рассказала случчанам: чтобы открыть свою мастерскую по ремонту одежды, нужно долго учиться, практиковаться, располагать начальным капиталом, а главное — подходить к делу творчески.

Профессии будущего. Как зарабатывать на пошиве и ремонте одежды — рассказывает мастерица из Слуцка

Сергей Баранцев

Сергей Баранцев — случчанин, который уже больше 15 лет владеет слуцкой мастерской по ремонту компьютерной техники. Он рассказал случчанам: тот, кто хочет открыть своё дело по ремонту техники, должен определиться с целью и задачами. Переустанавливать людям Windows или продувать процессоры от пыли можно и без всяких знаний, а вот чтобы производить компонентный ремонт электроники, потребуется не только специализированное оборудование, но и серьёзное образование вкупе с опытом.