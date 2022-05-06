Для мам с колясками, инвалидов и велосипедистов... В Слуцке продолжают занижать бордюры и где ещё нужно это сделать

Случчанин Руслан Березовский известен тем, что старается конструктивно решать вопросы благоустройства города. Как велосипедист он обращает внимание на то, занижены ли на улицах бордюры. И если нет, отправляет заявки в службу «115.бел».

Таким образом он заботится не только о велосипедистах, но и о людях с инвалидностью и мамах с детскими колясками.

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Руслан в своём сообщении редактору «Кур’ера» обратил внимание, что работа в этом направлении в городе ведётся.

Так, за последнюю неделю в трёх местах в Слуцке занизили тротуар на пересечении с проезжей частью: около остановки «Суворова», на «Штанах» и около проектного института на улице Максима Богдановича.

Руслан отметил, что нужно занизить бордюр возле Слуцкого центра коррекционно-развивающего обучения. «Там же постоянно привозят детей. И некоторые в колясках», — написал он. Ещё Руслан отправил заявку в службу «115.бел», чтобы бордюр занизили напротив Центра технического творчества (бывшей 3-й школы).