Перед большими выходными и Днём Победы город украшают. Помогла и погода — после холодного и дождливого апреля всё расцветает, а погода тёплая и солнечная.

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Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка

Как город готовится к празднику. Фоторепортаж с улиц Слуцка
Хозяева этого дома каждый год в канун Дня Победы устанавливает флаг на своём участке