ФК «Слуцк» сыграет в гостях у бобруйской «Белшины»

В субботу, 7 мая, ФК «Слуцк» возвращается к матчам чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

В рамках 7-го тура команда сыграет в гостях у «Белшины». Начало матча в 17.00, Бобруйск, стадион «Спартак». Видеотрансляция: АБФФ, ЯСНАе ТВ.