Житель Слуцка Александр Шелехов написал «Кур’еру», что, по его наблюдениям, в Слуцке с каждым годом становится меньше лягушек. И объяснил, почему это может обернуться трагедией.

«В последнюю субботу апреля традиционно отмечают день «Спасите лягушек», — пишет Александр. — Имеются в виду и жабы. Дело в том, что популяции этих земноводных сокращаются по всему миру стремительными темпами, треть может исчезнуть уже при нас.

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А ведь человечество должно быть благодарно лягушкам и жабам, которые исправно пожирают уйму насекомых, что вредят людям и животным.

Из личных наблюдений можно сделать неутешительный вывод: у нас в Слуцке тоже лягушек становится всё меньше с каждым годом. Так, ещё 8 лет назад под окнами нашего дома на Мельничной по весне можно было услышать весёлый хор этих зелёных созданий. Сейчас тишина.

На Полесье пришлось наблюдать самую настоящую трагедию, когда в гнезде аистов из трёх птенцов выжил лишь один, так как нечем было кормить всех. В округе исчезли лягушки и жабы.

Может быть, всё-таки не зря экологи организовали день «Спасите лягушек»».