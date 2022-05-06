Как сообщает Telegram-канал «Обратная сторона», в Барановичах поместили в ИВС корреспондента регионального независимого издания Intex-Press. К посту Telegram-канала приложено видео, на котором 23-летний журналист Юрий Гонцаревич.

«24 февраля я сделал скриншот на сайте погоды windy.com, на котором была изображена, предположительно, военная техника Российской Федерации. Я сделал скриншот и отправил этот скриншот в редакцию Тут.бай, ныне Zerkalo.io. 1 марта, подойдя к Барановичскому военному аэропорту, я сфотографировал, предположительно, военный самолёт Российской Федерации. Взял в редакции фотоаппарат и сделал на него фотографии. Через сутки, может, чуть больше отправил их в чат-бот редакции «Радыё Свабода» с подписью «Аэродром Барановичи»», — сказал Гонцаревич на видео.

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«Обратная сторона» утверждает, что против журналиста возбуждено уголовное дело за содействие экстремисткой деятельности и ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.